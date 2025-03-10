Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC PHƯƠNG TÂY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC PHƯƠNG TÂY
- Hồ Chí Minh:
- 223
- 223B Hoàng Văn Thụ, Phường 8,Hồ Chí Minh, Quận 8
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện cuộc gọi telesales đến khách hàng tiềm năng
Xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả các tài khoản để tăng sự trung thành và có được giới thiệu
Tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu du học các nước trên thế giới, và học viên các chương trình đào tạo tại Việt Nam
Hỗ trợ tư vấn trong các triển lãm/ sự kiện do Công ty/ đối tác tổ chức.
Tìm hiểu, cập nhật thông tin, quy trình xét visa du học - du lịch các nước
Dịch thuật các hồ sơ khách hàng trong quá trình xử lý hồ sơ visa.
Phối hợp với Nhân viên Tư vấn để hướng dẫn, hoàn thành hồ sơ cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết trước khi du học – du lịch các nước
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, tốt nghiệp trường Đại học Sư Phạm là một lợi thế
Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm làm trong mảng Tư vấn giáo dục, Bán hàng hoặc Chăm sóc Khách hàng
Sử dụng được Office, Google Drive cơ bản, tiếp cận nhanh với các ứng dụng văn phòng tiện lợi khác
Thành thạo tiếng Anh (nói và viết), trình độ tương đương IELTS 5.5 trở lên (nếu chưa có bằng có thể làm test tiếng Anh)
Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục tốt
Kỹ năng sắp xếp hồ sơ khoa học, rõ ràng, cẩn thận và thời gian biểu hợp lý
Tác phong chuyên nghiệp, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, tìm tòi
Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, trung thực, ngay thẳng
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC PHƯƠNG TÂY Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ bảo hiểm theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo định kỳ, được tham gia các chương trình đào tạo trực tiếp về các chương trình, trường học.
Có cơ hội đào tạo hoặc công tác ở nước ngoài
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện
Cơ hội thăng tiến, thuyên chuyển qua các vị trí khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC PHƯƠNG TÂY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
