Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC PHƯƠNG TÂY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC PHƯƠNG TÂY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC PHƯƠNG TÂY
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC PHƯƠNG TÂY

Tư vấn du học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC PHƯƠNG TÂY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 223

- 223B Hoàng Văn Thụ, Phường 8,Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện cuộc gọi telesales đến khách hàng tiềm năng
Xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả các tài khoản để tăng sự trung thành và có được giới thiệu
Tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu du học các nước trên thế giới, và học viên các chương trình đào tạo tại Việt Nam
Hỗ trợ tư vấn trong các triển lãm/ sự kiện do Công ty/ đối tác tổ chức.
Tìm hiểu, cập nhật thông tin, quy trình xét visa du học - du lịch các nước
Dịch thuật các hồ sơ khách hàng trong quá trình xử lý hồ sơ visa.
Phối hợp với Nhân viên Tư vấn để hướng dẫn, hoàn thành hồ sơ cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết trước khi du học – du lịch các nước

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nộp CV tiếng Anh
Tốt nghiệp Đại học, tốt nghiệp trường Đại học Sư Phạm là một lợi thế
Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm làm trong mảng Tư vấn giáo dục, Bán hàng hoặc Chăm sóc Khách hàng
Sử dụng được Office, Google Drive cơ bản, tiếp cận nhanh với các ứng dụng văn phòng tiện lợi khác
Thành thạo tiếng Anh (nói và viết), trình độ tương đương IELTS 5.5 trở lên (nếu chưa có bằng có thể làm test tiếng Anh)
Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục tốt
Kỹ năng sắp xếp hồ sơ khoa học, rõ ràng, cẩn thận và thời gian biểu hợp lý
Tác phong chuyên nghiệp, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, tìm tòi
Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, trung thực, ngay thẳng

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC PHƯƠNG TÂY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và hoa hồng thỏa thuận theo năng lực, thưởng/ bonus thêm cuối nămnếu vượt kế hoạch năm
Được hưởng chế độ bảo hiểm theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Được đào tạo định kỳ, được tham gia các chương trình đào tạo trực tiếp về các chương trình, trường học.
Có cơ hội đào tạo hoặc công tác ở nước ngoài
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện
Cơ hội thăng tiến, thuyên chuyển qua các vị trí khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC PHƯƠNG TÂY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC PHƯƠNG TÂY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC PHƯƠNG TÂY

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 62/171 Lý Chính Thắng , Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tu-van-du-hoc-thu-nhap-thoa-thuan-tai-ho-chi-minh-job331508
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN PION làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Tuyển Tư vấn du học VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Hạn nộp: 02/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN PION làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PION
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HỢP TÁC QUỐC TẾ DAYSTAR
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EXPERT EDUCATION AND VISA SERVICES VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Tuyển Tư vấn du học VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH UNIMATES
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn du học JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thái Dương Việt Nam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH WBS TRAINING VIETNAM
Hạn nộp: 02/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC ÂU MỸ
Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (GSE) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu (GSE)
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn du học Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tư vấn du học CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH CƯ ALLY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊNH CƯ ALLY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 50 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ
6 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN LỘC VIỆT
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Nối Kết Giáo Dục làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH Nối Kết Giáo Dục
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AMV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AMV
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tư vấn du học EDUNETWORK PTY LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu EDUNETWORK PTY LTD
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ISL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ISL
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn du học Công ty cổ phần NKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần NKS
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN H2A TẦM NHÌN MỚI
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công Ty TNHH Kết Nối Giáo Dục Trẻ Canada làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công Ty TNHH Kết Nối Giáo Dục Trẻ Canada
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty TNHH Prosfa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Prosfa
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Edunetwork Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Edunetwork Việt Nam
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công ty CP Giáo dục Nam Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty CP Giáo dục Nam Anh
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
1,200 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học IDP Education (Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận IDP Education (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ILA Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học IDC VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD IDC VIETNAM
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học IDP Education (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận IDP Education (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Prima làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục Prima
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn du học VUS - The English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 700 USD VUS - The English Center
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm