Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC PHƯƠNG TÂY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 223 - 223B Hoàng Văn Thụ, Phường 8,Hồ Chí Minh, Quận 8

Thực hiện cuộc gọi telesales đến khách hàng tiềm năng

Xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả các tài khoản để tăng sự trung thành và có được giới thiệu

Tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu du học các nước trên thế giới, và học viên các chương trình đào tạo tại Việt Nam

Hỗ trợ tư vấn trong các triển lãm/ sự kiện do Công ty/ đối tác tổ chức.

Tìm hiểu, cập nhật thông tin, quy trình xét visa du học - du lịch các nước

Dịch thuật các hồ sơ khách hàng trong quá trình xử lý hồ sơ visa.

Phối hợp với Nhân viên Tư vấn để hướng dẫn, hoàn thành hồ sơ cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết trước khi du học – du lịch các nước

Nộp CV tiếng Anh

Tốt nghiệp Đại học, tốt nghiệp trường Đại học Sư Phạm là một lợi thế

Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm làm trong mảng Tư vấn giáo dục, Bán hàng hoặc Chăm sóc Khách hàng

Sử dụng được Office, Google Drive cơ bản, tiếp cận nhanh với các ứng dụng văn phòng tiện lợi khác

Thành thạo tiếng Anh (nói và viết), trình độ tương đương IELTS 5.5 trở lên (nếu chưa có bằng có thể làm test tiếng Anh)

Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục tốt

Kỹ năng sắp xếp hồ sơ khoa học, rõ ràng, cẩn thận và thời gian biểu hợp lý

Tác phong chuyên nghiệp, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi, tìm tòi

Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, trung thực, ngay thẳng

Lương và hoa hồng thỏa thuận theo năng lực, thưởng/ bonus thêm cuối nămnếu vượt kế hoạch năm

Được hưởng chế độ bảo hiểm theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Được đào tạo định kỳ, được tham gia các chương trình đào tạo trực tiếp về các chương trình, trường học.

Có cơ hội đào tạo hoặc công tác ở nước ngoài

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện

Cơ hội thăng tiến, thuyên chuyển qua các vị trí khác

