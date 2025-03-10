Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MONDAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36/39A Nguyễn Gia Trí, Phường 25,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn các chương trình du học, xuất khẩu lao động Hàn Quốc, lớp tiếng Hàn phù hợp cho phụ huynh, học viên.

Tư vấn lộ trình, thủ tục và chi phí các chương trình phù hợp với nhu cầu của phụ huynh, học viên

Theo dõi, chăm sóc, quản lý học viên đang theo học và ký hợp đồng dịch vụ

Báo cáo tiến độ công việc theo ngày, tuần, tháng

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương

Tin học văn phòng thành thạo, biết sử dụng Google Drive và Mirosoft Office

Có kỹ năng: làm việc nhóm, giao tiếp thuyết phục, sắp xếp công việc, giải quyết vấn đề, tìm kiếm thông tin

Biết tiếng Hàn là một lợi thế. Ưu tiên ứng viên từng là du học sinh, sinh sống hoặc từng đi Hàn Quốc

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MONDAY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập có thể từ 10 - 15 triệu/ tháng (Lương cứng >7 triệu + thưởng KPI, tùy năng lực tổng thu nhập không giới hạn. Lương cứng không phụ thuộc vào doanh số)

Độ tuổi từ 22-30 tuổi.

Lương tháng thứ 13 và thưởng tùy theo tình hình hoạt động của công ty

Được tham gia miễn phí các khóa học tiếng Hàn tại công ty.

Đóng BHXH, BHYT cho nhân viên sau khi là nhân viên chính thức

Được làm việc trong môi trường năng động ,trẻ trung, chuyên nghiệp, nhân văn, chân thành và tử tế.

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như: Trưởng phòng tư vấn tuyển sinh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC MONDAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin