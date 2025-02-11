Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ DỊCH THUẬT TÀI MINH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ DỊCH THUẬT TÀI MINH
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ DỊCH THUẬT TÀI MINH

Tư vấn du học

Mức lương
7 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 254 Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng, Quận Thanh Khê

• Tốt nghiệp đại học, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ giáo dục, du học, tư vấn định cư.
• Trung thưc & cầu tiến

• Lương, thưởng thỏa thuận theo năng lực.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ DỊCH THUẬT TÀI MINH

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ DỊCH THUẬT TÀI MINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 254 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng

