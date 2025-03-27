Tuyển Tư vấn du học Công ty Cổ phân Tư vấn du học chuyên nghiệp Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tư vấn chọn trường và lộ trình du học phù hợp cho học sinh dựa trên data có sẵn từ bộ phận marketing.

Tìm kiếm và kết nối khách hàng qua các kênh mạng xã hội (Facebook, Zalo…).

Duy trì và mở rộng mối quan hệ với khách hàng.

Phối hợp cùng đồng nghiệp và các bộ phận khác để hỗ trợ công việc hành chính văn phòng tại chi nhánh Đà Nẵng.

Phối hợp, tham gia các sự kiện được tổ chức bởi công ty tại các trường THPT ở Đà Nẵng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn du học từ 2 năm trở lên.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Biết tiếng Anh là lợi thế.

Năng động, chủ động và chịu được áp lực công việc.

Sẵn sàng học hỏi và dễ thích nghi với môi trường làm việc.

Tại Công ty Cổ phân Tư vấn du học chuyên nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:Từ 10 - 25 triệu/tháng (gồm lương cứng, lương KPI và thưởng vượt chỉ tiêu theo năng lực).

Thu nhập:

Đánh giá và tăng lương:Hàng năm có đánh giá và tăng lương 1 lần.

Đánh giá và tăng lương:

Bảo hiểm:Được hưởng đầy đủ BHYT, BHXH và BHTN theo quy định hiện hành.

Bảo hiểm:

Thưởng:Thưởng quý, thưởng năm và lương tháng thứ 13.

Thưởng:

Đào tạo:Được tham gia các khóa đào tạo, học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn miễn phí.

Đào tạo:

Môi trường làm việc:Chuyên nghiệp, năng động với đội ngũ chuyên gia huấn luyện và cơ hội lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường làm việc:

Phúc lợi khác:Du lịch trong và ngoài nước hàng năm; tham gia các hoạt động công ty như team building, sinh nhật, sự kiện, dã ngoại; được cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc; để xe miễn phí dưới chân tòa nhà.

Phúc lợi khác:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phân Tư vấn du học chuyên nghiệp Việt Nam

