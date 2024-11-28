Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty CP Tập đoàn Thiên Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô 6 - 8 - 10 - 12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát ngân sách các chương trình khuyến mãi của Trade MKT và Brand MKT, ad-hoc theo ngân sách Năm/Quý/Tháng.

Tư vấn Trưởng BP để ra quyết định đồng thuận chương trình khuyến mãi

Tổng hơp, đánh giá hiệu quả chương trình khuyến mãi hằng tháng và kèm đề xuất cải tiến (nếu có)

Phân tích báo cáo bán hàng

Phân tích Giá bán theo từng kênh

Phối hợp với Khối Thương mại trong việc lập kế hoạch Ngân sách hoạt động hằng năm

Công tác thị trường, đánh giá tình hình kinh doanh tại khu vực

Ứng dụng AI trong báo cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương;

Có kỹ năng phân tích, đánh giá, báo cáo

Tính cách Trung thực, cẩn thận, cầu tiến, hòa đồng, chịu áp lực cao.

Am hiểu các phần mềm kế toán/ hệ thống ERP như SAP, Oracle...

Tiếng Anh giao tiếp

Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Lương tháng 13 + thưởng KPI Cuối năm

Nghỉ phép có lương

12 ngày phép 1 năm

Khác

Phụ cấp cơm trưa + Phụ cấp nội quy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

