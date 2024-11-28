Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty CP Tập đoàn Thiên Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
- Hồ Chí Minh:
- Lô 6
- 8
- 10
- 12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm soát ngân sách các chương trình khuyến mãi của Trade MKT và Brand MKT, ad-hoc theo ngân sách Năm/Quý/Tháng.
Tư vấn Trưởng BP để ra quyết định đồng thuận chương trình khuyến mãi
Tổng hơp, đánh giá hiệu quả chương trình khuyến mãi hằng tháng và kèm đề xuất cải tiến (nếu có)
Phân tích báo cáo bán hàng
Phân tích Giá bán theo từng kênh
Phối hợp với Khối Thương mại trong việc lập kế hoạch Ngân sách hoạt động hằng năm
Công tác thị trường, đánh giá tình hình kinh doanh tại khu vực
Ứng dụng AI trong báo cáo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương;
Có kỹ năng phân tích, đánh giá, báo cáo
Tính cách Trung thực, cẩn thận, cầu tiến, hòa đồng, chịu áp lực cao.
Am hiểu các phần mềm kế toán/ hệ thống ERP như SAP, Oracle...
Tiếng Anh giao tiếp
Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13 + thưởng KPI Cuối năm
Nghỉ phép có lương
12 ngày phép 1 năm
Khác
Phụ cấp cơm trưa + Phụ cấp nội quy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI