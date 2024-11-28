Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn Công ty CP Tập đoàn Thiên Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Tư vấn/Phân tích chuyên môn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lô 6

- 8

- 10

- 12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát ngân sách các chương trình khuyến mãi của Trade MKT và Brand MKT, ad-hoc theo ngân sách Năm/Quý/Tháng.
Tư vấn Trưởng BP để ra quyết định đồng thuận chương trình khuyến mãi
Tổng hơp, đánh giá hiệu quả chương trình khuyến mãi hằng tháng và kèm đề xuất cải tiến (nếu có)
Phân tích báo cáo bán hàng
Phân tích Giá bán theo từng kênh
Phối hợp với Khối Thương mại trong việc lập kế hoạch Ngân sách hoạt động hằng năm
Công tác thị trường, đánh giá tình hình kinh doanh tại khu vực
Ứng dụng AI trong báo cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương;
Có kỹ năng phân tích, đánh giá, báo cáo
Tính cách Trung thực, cẩn thận, cầu tiến, hòa đồng, chịu áp lực cao.
Am hiểu các phần mềm kế toán/ hệ thống ERP như SAP, Oracle...
Tiếng Anh giao tiếp

Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Lương tháng 13 + thưởng KPI Cuối năm
Nghỉ phép có lương
12 ngày phép 1 năm
Khác
Phụ cấp cơm trưa + Phụ cấp nội quy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Công ty CP Tập đoàn Thiên Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 6-8-10-12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

