Tuyển Quản lý kinh doanh Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 55 Triệu

Mức lương 30 - 55 Triệu
Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Toà nhà Vicem Comatce - số 61 đường Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân

Quản lý kinh doanh

- Quản lý từ 15 - 20 nhân viên tư vấn tuyển sinh (Telesale)

- Điều hành hoạt động hàng ngày của team telesale, theo dõi, giám sát các thành viên hoàn thành KPI, đánh giá hiệu quả công việc.

- Chịu trách nhiệm về doanh số chung của Phòng, tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ chốt đơn của toàn bộ nhân viên trong Phòng

- Chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo và huấn luyện nhân sự về sản phẩm và kỹ năng bán hàng

- Phối hợp tuyển dụng, quản lý, tổ chức giao việc và đào tạo nhân viên.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, Nữ, Tốt nghiệp: Đại học

- Trên 03 năm kinh nghiệm trưởng phòng Telesales, Quản lý từ 15 telesale trở lên. Mạnh chuyên môn về telesale.

- Kinh nghiệm đào tạo telesales

- Tư duy logic, mạnh về số liệu

- Năng nổ, máu chiến, động lực kiếm tiền rõ ràng, lăn xả

- Có khả năng phân tích tâm lý, khách hàng, xây dựng quy trình bán hàng ; có khả năng đào tạo và huấn luyện

- Nhiệt huyết, nhạy bén, có khả năng thích ứng công việc nhanh, chịu được áp lực công việc.

Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh:

- Lương cứng. 20 - 30 tr/ tháng + Hoa hồng

- Hoa hồng hấp dẫn, thu nhập hàng tháng tới hơn 55 triệu đồng/ tháng

- Thử việc hưởng 100% lương và hoa hồng.

- Cơ hội thăng tiến nhanh lên các vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Telesales (quản lý từ 3 - 5 TP Telesales) chỉ sau 6 tháng làm việc.

- Data có sẵn do marketing cung cấp, tỷ lệ chốt cao.

- Được tặng bộ sản phẩm học Tiếng Anh online trọn đời ngay khi nhận việc tại Edupia, giá trị tương đương 7.200.000 đồng

- Được làm việc với các quản lý trực tiếp là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến.

- Được bán sản phẩm uy tín, có thương hiệu cao và là sản phẩm dẫn đầu thị trường.

Quyền lợi khác:

- Thưởng tháng 13, thưởng Lễ/ Tết

- BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ

- Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại

- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập. "

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

