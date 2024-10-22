Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ với khách hàng tiềm năng qua điện thoại, email, mạng xã hội để giới thiệu về các khóa học, chương trình đào tạo của công ty. Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về nội dung khóa học, học phí, thời gian học, phương thức học, ... Hỗ trợ khách hàng đăng ký khóa học, hoàn tất thủ tục nhập học. Theo dõi, chăm sóc khách hàng sau khi nhập học, giải quyết các vấn đề phát sinh. Thực hiện các báo cáo, thống kê về kết quả tư vấn, bán hàng. Tham gia các hoạt động marketing, truyền thông của công ty.
Liên hệ với khách hàng tiềm năng qua điện thoại, email, mạng xã hội để giới thiệu về các khóa học, chương trình đào tạo của công ty.
Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về nội dung khóa học, học phí, thời gian học, phương thức học, ...
Hỗ trợ khách hàng đăng ký khóa học, hoàn tất thủ tục nhập học.
Theo dõi, chăm sóc khách hàng sau khi nhập học, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Thực hiện các báo cáo, thống kê về kết quả tư vấn, bán hàng.
Tham gia các hoạt động marketing, truyền thông của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Làm việc trực tiếp tại văn phòng Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt. Giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, mạch lạc. Nắm vững kỹ năng telesales, chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Làm việc trực tiếp tại văn phòng
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Giọng nói dễ nghe, truyền tải thông tin rõ ràng, mạch lạc.
Nắm vững kỹ năng telesales, chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Lương cứng 20.000 - 25.000.000 đồng/ giờ + Thưởng KPI hoặc thỏa thuận theo năng lực Thời gian làm việc linh hoạt theo lịch đăng ký của ứng viên Được đào tạo bài bản về kỹ năng telesales, chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Lương cứng 20.000 - 25.000.000 đồng/ giờ + Thưởng KPI hoặc thỏa thuận theo năng lực
Thời gian làm việc linh hoạt theo lịch đăng ký của ứng viên
Được đào tạo bài bản về kỹ năng telesales, chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14, ngách 5, ngõ 41 phố Đông Tác

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

