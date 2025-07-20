Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN QUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 537/30S Nguyễn Oanh, phường 15, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới Trong nước ( và/hoặc Quốc Tế). Tư vấn, cập nhật, chào mẫu, chào giá cho khách hàng các sản phẩm công ty cung cấp (Kênh B2B);

- Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện đơn hàng dựa trên các nội dung, điều khoản đã ký kết trong hợp đồng;

- Cập nhật và nắm bắt thông tin thị trường, theo đó đề xuất các chính sách bán hàng sao cho phù hợp với biến động thị trường;

- Phối hợp với bộ phận kế toán trong công tác thu hồi nợ.

- Lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với quản lý trực tiếp.

- Tham gia các hội chợ trong nước.

- Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm trên 01 năm làm công việc trong kinh doanh.

- Có kinh nghiệm bán hàng B2B (bán hàng trực tiếp cho các nhà máy sản xuất)

- Chịu khó, kiên nhẫn, chịu được áp lực công việc. Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác (khi có yêu cầu).

- Kỹ năng trình bày, khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 7-10 Triệu + % hoa hồng ( hoa hồng không giới hạn)

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Nghỉ phép, Lễ Tết theo quy định của Nhà nước và Luật Lao động.

- Thưởng tháng 13 (Full lương) & thưởng thành tích tùy theo năng lực.

- Chế độ nâng lương hàng năm.

- Thời gian làm việc: - Từ thứ 2 đến thứ 6 và Thứ 7 (Nghỉ buổi chiều).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN QUÂN

