Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 16 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIM

Thiết kế đồ hoạ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIM

Mức lương
Từ 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 44 1A/1P. Phú Kiều, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Từ 16 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho App Mobile Phối hợp với các bộ phận trong team product (PM/PO, Dev, QA) phân tích, đánh giá thị trường, insight người dùng nhằm tối ưu chất lượng giao diện và nâng cao trải nghiệm Review, đánh giá và đưa ra các giải pháp tối ưu thiết kế sản phẩm theo mục tiêu và chiến lược của team Xây dựng và tối ưu quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và logic thông qua xây dựng Information Architecture, userflow, wireframe, design system. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Chịu trách nhiệm thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho App Mobile
Phối hợp với các bộ phận trong team product (PM/PO, Dev, QA) phân tích, đánh giá thị trường, insight người dùng nhằm tối ưu chất lượng giao diện và nâng cao trải nghiệm
Review, đánh giá và đưa ra các giải pháp tối ưu thiết kế sản phẩm theo mục tiêu và chiến lược của team
Xây dựng và tối ưu quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và logic thông qua xây dựng Information Architecture, userflow, wireframe, design system.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 tới 2 năm kinh nghiệm thiết kế UIUX. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Figma, Illustrator, photoshop. Biết sử dụng thêm các phần mềm khác như: Sketch, AE, 3D, Indesign là một lợi thế CÓ THẾ MẠNH VỀ UI và từ 1 năm kinh nghiệm với UIUX Mobile App. Có tư duy về mỹ thuật tốt, thích khám phá nghiên cứu những kỹ thuật mới. Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt, khả năng phân tích các mẫu thiết kế thành công và rút ra được kinh nghiệm. Khả năng tự học trước sự thay đổi và cập nhật liên tục nhiều mẫu mã sản phẩm trend trên thị trường. Có trách nhiệm với công việc, tuân thủ deadline, có tinh thần học hỏi biết tiếp thu ý kiến. Cởi mở và sẵn sàng học hỏi.
Từ 1 tới 2 năm kinh nghiệm thiết kế UIUX.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Figma, Illustrator, photoshop. Biết sử dụng thêm các phần mềm khác như: Sketch, AE, 3D, Indesign là một lợi thế
CÓ THẾ MẠNH VỀ UI và từ 1 năm kinh nghiệm với UIUX Mobile App.
Có tư duy về mỹ thuật tốt, thích khám phá nghiên cứu những kỹ thuật mới.
Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt, khả năng phân tích các mẫu thiết kế thành công và rút ra được kinh nghiệm.
Khả năng tự học trước sự thay đổi và cập nhật liên tục nhiều mẫu mã sản phẩm trend trên thị trường.
Có trách nhiệm với công việc, tuân thủ deadline, có tinh thần học hỏi biết tiếp thu ý kiến.
Cởi mở và sẵn sàng học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương upto 16.000.000, review lương 2 lần trong năm; Thưởng HẤP DẪN: Thưởng hiệu quả kinh doanh theo 2 quý/ lần + Thưởng tháng lương thứ 13 + Thưởng Lễ Được đào tạo và tham gia quá trình xây dưng App đa dạng thể loại hướng tới CHẤT LƯỢNG & GHI DẤU ẤN – cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở theo hướng chuyên gia hoặc quản lý. Môi trường phát triển công bằng, minh bạch, hướng tới những giá trị đúng đắn Được tự do phát triển bản thân, tích lũy kinh nghiệm;
Mức lương upto 16.000.000, review lương 2 lần trong năm;
16.000.000
Thưởng HẤP DẪN: Thưởng hiệu quả kinh doanh theo 2 quý/ lần + Thưởng tháng lương thứ 13 + Thưởng Lễ
HẤP DẪN:
Được đào tạo và tham gia quá trình xây dưng App đa dạng thể loại hướng tới CHẤT LƯỢNG & GHI DẤU ẤN – cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở theo hướng chuyên gia hoặc quản lý.
CHẤT LƯỢNG
GHI DẤU ẤN
Môi trường phát triển công bằng, minh bạch, hướng tới những giá trị đúng đắn
Được tự do phát triển bản thân, tích lũy kinh nghiệm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 173 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ui-ux-design-thu-nhap-tren-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job217849
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Tuyển Product Designer thu nhập Tới 1.600 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI NAMI INNOVATION
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI NAMI INNOVATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Tới 1.600 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Magenest.,JSC
Tuyển UI/UX Design thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Magenest.,JSC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển UI/UX Designer thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
BSS Group
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GAMIFY STUDIOS
Tuyển UX Designer thu nhập 0.0 - 0.0 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GAMIFY STUDIOS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AB GROUP VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y Khoa Viet Smile
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN Y KHOA TOPCARE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ QUỐC TẾ EBIS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Tuyển Product Designer thu nhập Tới 1.600 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI NAMI INNOVATION
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHUỖI KHỐI NAMI INNOVATION
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Tuyển UI/UX Designer thu nhập Tới 1.600 USD Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Magenest.,JSC
Tuyển UI/UX Design thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Magenest.,JSC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển UI/UX Designer thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
BSS Group
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GAMIFY STUDIOS
Tuyển UX Designer thu nhập 0.0 - 0.0 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
GAMIFY STUDIOS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất