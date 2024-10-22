Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 16 Triệu

Mức lương Từ 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 44 1A/1P. Phú Kiều, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Từ 16 Triệu

Chịu trách nhiệm thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho App Mobile Phối hợp với các bộ phận trong team product (PM/PO, Dev, QA) phân tích, đánh giá thị trường, insight người dùng nhằm tối ưu chất lượng giao diện và nâng cao trải nghiệm Review, đánh giá và đưa ra các giải pháp tối ưu thiết kế sản phẩm theo mục tiêu và chiến lược của team Xây dựng và tối ưu quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và logic thông qua xây dựng Information Architecture, userflow, wireframe, design system. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 tới 2 năm kinh nghiệm thiết kế UIUX. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Figma, Illustrator, photoshop. Biết sử dụng thêm các phần mềm khác như: Sketch, AE, 3D, Indesign là một lợi thế CÓ THẾ MẠNH VỀ UI và từ 1 năm kinh nghiệm với UIUX Mobile App. Có tư duy về mỹ thuật tốt, thích khám phá nghiên cứu những kỹ thuật mới. Có khả năng sáng tạo, nắm bắt ý tưởng tốt, khả năng phân tích các mẫu thiết kế thành công và rút ra được kinh nghiệm. Khả năng tự học trước sự thay đổi và cập nhật liên tục nhiều mẫu mã sản phẩm trend trên thị trường. Có trách nhiệm với công việc, tuân thủ deadline, có tinh thần học hỏi biết tiếp thu ý kiến. Cởi mở và sẵn sàng học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương upto 16.000.000, review lương 2 lần trong năm; Thưởng HẤP DẪN: Thưởng hiệu quả kinh doanh theo 2 quý/ lần + Thưởng tháng lương thứ 13 + Thưởng Lễ Được đào tạo và tham gia quá trình xây dưng App đa dạng thể loại hướng tới CHẤT LƯỢNG & GHI DẤU ẤN – cơ hội phát triển và thăng tiến rộng mở theo hướng chuyên gia hoặc quản lý. Môi trường phát triển công bằng, minh bạch, hướng tới những giá trị đúng đắn Được tự do phát triển bản thân, tích lũy kinh nghiệm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIM

