Tuyển UI/UX Designer Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD

Mức lương Đến 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Đến 700 USD

Trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng chân dung người dùng, userflow, flowchart, sitemap

Lên ý tưởng concept thiết kế dựa vào trending, xu hướng thị trường áp dụng vào thực tế

Thiết kế ứng dụng và website dựa vào userflow, sitemap và concept đã lên

Kiểm tra tính khả dụng của ứng dụng và website

Xây dựng bản hướng dẫn và các tài liệu mô tả để chuyển giao cho nhóm Developer

Phát triển ý tưởng và đóng góp xây dựng về mặt hình ảnh cho các sản phẩm

Với Mức Lương Đến 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc

Học vấn: ưu tiên ứng viên học Đại học các ngành liên quan đến Thiết kế đồ họa,...

1+ năm kinh nghiệm thiết kế các giao diện dự án phát triển phần mềm (website)

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như: Photoshop, Illustrator, Figma..

Có kiến thức tốt về UX/UI, design system, typography, color

Có kiến thức về GA, HTML/CSS và có thể dàn trang html từ file thiết kế là một lợi thế

Ưu tiên có khả năng phân tích hành vi người dùng để đưa ra các cải tiến về mặt giao diện và thao tác trên giao diện (UI/UX)

Ứng viên đã tham gia thiết kế giao diện web dự án outsource khách hàng Nhật là điểm cộng

Ứng viên có khả năng vẽ bằng các tools thiết kế

Có trách nhiệm với công việc, tư duy sáng tạo

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

Ưu tiên ứng viên trong độ tuổi 1997 - 2002

Thông tin ứng tuyển

01 CV bản PDF: ảnh profile, Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Học vấn, Kinh nghiệm

Link sản phẩm: Behance, Portfolio,...: update ít nhất 03 dự án thiết kế giao diện website

03 dự án

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto $700 theo năng lực + thưởng dự án/KPI, các dịp lễ

Hỗ trợ ăn trưa, đi lại hàng tháng: 500.000 VNĐ / tháng

Thưởng lương thứ 13, có cơ hội sở hữu ESOP của công ty

Review lương 2 lần / năm hoặc khi có hiệu quả công việc xuất sắc

Định hướng phát triển core member trong dự án của công ty

Hỗ trợ học, thi các chứng chỉ liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ

Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng, happy hour hàng tuần

Lớp học tiếng Nhật, CLB bóng đá hàng tuần

Đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật VN

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, supportive

Thời gian làm việc: 08:00 AM - 05:15 PM Mon - Fri

Địa điểm: Tầng 4, tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, HN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft

