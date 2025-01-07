Tuyển UI/UX Designer Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
- Hà Nội: Tầng 4, tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Đến 700 USD
Trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng chân dung người dùng, userflow, flowchart, sitemap
Lên ý tưởng concept thiết kế dựa vào trending, xu hướng thị trường áp dụng vào thực tế
Thiết kế ứng dụng và website dựa vào userflow, sitemap và concept đã lên
Kiểm tra tính khả dụng của ứng dụng và website
Xây dựng bản hướng dẫn và các tài liệu mô tả để chuyển giao cho nhóm Developer
Phát triển ý tưởng và đóng góp xây dựng về mặt hình ảnh cho các sản phẩm
Với Mức Lương Đến 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: ưu tiên ứng viên học Đại học các ngành liên quan đến Thiết kế đồ họa,...
1+ năm kinh nghiệm thiết kế các giao diện dự án phát triển phần mềm (website)
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế như: Photoshop, Illustrator, Figma..
Có kiến thức tốt về UX/UI, design system, typography, color
Có kiến thức về GA, HTML/CSS và có thể dàn trang html từ file thiết kế là một lợi thế
Ưu tiên có khả năng phân tích hành vi người dùng để đưa ra các cải tiến về mặt giao diện và thao tác trên giao diện (UI/UX)
Ứng viên đã tham gia thiết kế giao diện web dự án outsource khách hàng Nhật là điểm cộng
Ứng viên có khả năng vẽ bằng các tools thiết kế
Có trách nhiệm với công việc, tư duy sáng tạo
Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt
Ưu tiên ứng viên trong độ tuổi 1997 - 2002
Thông tin ứng tuyển
01 CV bản PDF: ảnh profile, Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Học vấn, Kinh nghiệm
Link sản phẩm: Behance, Portfolio,...: update ít nhất 03 dự án thiết kế giao diện website
03 dự án
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa, đi lại hàng tháng: 500.000 VNĐ / tháng
Thưởng lương thứ 13, có cơ hội sở hữu ESOP của công ty
Review lương 2 lần / năm hoặc khi có hiệu quả công việc xuất sắc
Định hướng phát triển core member trong dự án của công ty
Hỗ trợ học, thi các chứng chỉ liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ
Du lịch hàng năm, teambuilding hàng tháng, happy hour hàng tuần
Lớp học tiếng Nhật, CLB bóng đá hàng tuần
Đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định chung của công ty và pháp luật VN
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, supportive
Thời gian làm việc: 08:00 AM - 05:15 PM Mon - Fri
Địa điểm: Tầng 4, tòa Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, HN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Bekisoft
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
