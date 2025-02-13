Tuyển Unity Developer CÔNG TY TNHH G4M làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH G4M
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH G4M

Unity Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Unity Developer Tại CÔNG TY TNHH G4M

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Vũ Huy Tấn, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Thực hiện code lập trình theo các task của sản phẩm được giao.
- Chủ động test & fix bug sau khi hoàn thành các tính năng.
- Nhận ý kiến từ Game Designer điều chỉnh tính năng phù hợp.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 2 năm làm việc với Unity.
- Thành thạo C# và các kỹ năng phụ trợ lập trình game.
- Từng tham gia các dự án game nhập vai, có kinh nghiệm làm game online là lợi thế.
- Biết Android studio là một lợi thế.
- Chăm chỉ, hòa đồng, có kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH G4M Thì Được Hưởng Những Gì

-Tham gia phát triển nhiều dòng game online.
-Công ty đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
-Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, hòa đồng.
-Được cấp thiết bị máy tính làm việc.
-Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH G4M

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH G4M

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phường 3 Quận Bình Thạnh TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

