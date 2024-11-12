Tuyển Photographer/Video Editor Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh Tuyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

+ Có tư duy thẩm mỹ, hệ , logic + Có mindset truyền thông đúng đắn + Sử dụng thành thạo các công cụ dựng video : After Effects, prem iere,... + Khả năng teamwork tốt, chỉnh chu + Chịu được áp lực

+ Xử lý source quay, dựng video theo kịch bản có sẵn + Tìm kiếm Footages, dựng Motion graphic và anim ation, showreel về sản phẩm + Tham gia vào quá trình brainstorming, lên kịch bản, onset + Phối hợp với team hoàn thành nhiệm vụ, xử lý các order trực tiếp từ leader.

