Tuyển Photographer/Video Editor Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh Tuyền làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT Thành phố Giao lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
+ Xử lý source quay, dựng video theo kịch bản có sẵn
+ Tìm kiếm Footages, dựng Motion graphic và anim ation, showreel về sản phẩm
+ Tham gia vào quá trình brainstorming, lên kịch bản, onset
+ Phối hợp với team hoàn thành nhiệm vụ, xử lý các order trực tiếp từ leader.
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Có tư duy thẩm mỹ, hệ , logic
+ Có mindset truyền thông đúng đắn
+ Sử dụng thành thạo các công cụ dựng video : After Effects, prem iere,...
+ Khả năng teamwork tốt, chỉnh chu
+ Chịu được áp lực
Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh Tuyền Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ chế lương: Thu nhập trung bình 9.000.000 - 12.000.000
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
