Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KIEU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 188 Đường số 1A, Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Thực hiện thiết kế, chụp sản phẩm/quay, dựng video/clip của công ty theo kịch bản.

- Lên ý tưởng quay, dựng video quảng cáo cho các kênh Tiktok, website và các kênh truyền thông khác của công ty theo yêu cầu.

- Có khả năng chụp hình và xử lý hình ảnh sau khi chụp.

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo hoàn thành công việc được giao.

- Nghiên cứu/đề xuất các cách quay, hiệu ứng, công nghệ mới.

- Xử lý các công việc phát sinh khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 01 năm kinh nghiệm vị trí ứng tuyển. Ưu tiên có kinh nghiệm trong xây dựng kênh Tiktok.

- Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt là một lợi thế.

- Có thể sử dụng các công cụ và phần mềm chỉnh sửa video (ví dụ: Adobe Premiere Pro, After Effects, capcut,... các ứng dụng chỉnh sửa video trên điện thoại).

- Chủ động, sáng tạo, chịu áp lực.

- Kỹ năng quản lý hiệu quả thời gian.

- Cập nhật thông tin, kiến thức chuyên môn.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KIEU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 - 16M+ (Thương lượng)

- Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Hỗ trợ ăn trưa, chuyên cần hàng tháng

- Được tham gia đào tạo chuyên môn, kỹ năng thường xuyên.

- Xét điều chỉnh lương, đánh giá theo năng lực.

- Được làm việc trong một môi trường thoải mái, trẻ trung, năng động, sáng tạo và đa văn hóa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KIEU VIỆT NAM

