Tuyển Kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT HƯƠNG THỦY làm việc tại Long An thu nhập 23 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Long An: Lô 14 và 14A, Đường Tân Đức, khu công nghiệp Tân Đức, xã Hựu Thạnh, Đức Hoà

Thiết lập, duy trì trình nhập, xuất hàng và quy trình chuẩn trong trung tâm phân phối. Đảm bảo nhân viên tuân thủ quy trình làm việc.

Thiếp lập và quản lý các chỉ tiêu công việc của mỗi bộ phận để đảm bảo hiêu quả trong động vận hành kho.

Nhận và triển khai các yêu cầu kiểm kho hoặc thiết lập các đợt kiểm kho định kỳ để đối chiếu với dữ liệu hệ thống, đảm bảo tồn kho chính xác.

Cải thiện và giám sát quy trình làm việc để cập nhật và nâng cấp tiêu chuẩn vận hành kho.

Kiểm tra, giám sát tình trạng của các thiết bị, tiến trình sửa chữa, bảo trì một cách thường xuyên và khi có yêu cầu.

Tham gia và việc thiết lập ngân sách, chi phí. Phân tích các yếu tố, hiệu chỉnh cần thiết để đạt các mục tiêu tài chính đề ra của tổ chức.

Đưa ra yêu cầu cụ thể, cần thiết phục vụ cho việc tuyển dụng, huấn luyện nhân viên mới tại kho.

Luôn luôn nắm bắt tình hình hoạt động của kho, bao gồm cả lịch trình của nhân sự để đảm bảo tình trạng vận hành của kho.

Cung cấp hướng dẫn và chỉ dẫn cho sự phát triển của nhân viên dưới quyền.

Xác đinh và giải quyết các vấn đề xảy ra trong vận hành hàng ngày.

Thành thạo tiếng Anh

Giỏi về xử lí dữ liệu, sử dụng excell thành thạo

3 năm kinh nghiệm làm việc tại trung tâm khai thác/ trung tâm phân phối/ trung tâm đóng gói hàng hóa. Ít nhât 1 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý kho.

Kinh nghiệm kiểm soát và quản lý tồn kho.

Kiến thức và kinh nghiệm về thiết lập quy trình làm việc, bảo trì thiết bị và vận hành thực tế.

Kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ hoặc FMCG là 1 lợi thế

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm ( từ 23 triệu trở lên)

Tham gia BHXH đầy đủ theo luật Lao động, Luật BHXH-BHYT-BHTN.

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung.

Chế độ phúc lợi khác như: Hỗ trợ cơm trưa, Đồng phục, khám sức khỏe định kì.

Nhà máy mới, chuẩn Nhật Bản

Chế độ đào tạo, huấn luyện với đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm thực tế.

