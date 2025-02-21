Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Kỹ sư cấp thoát nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Thỏa thuận

a) Mô tả Công việc:
Thực hiện lập quy hoạch xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết các hạng mục công trình cấp, thoát nước (chủ yếu thuộc các dự án cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cấp, thoát nước.
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cấp, thoát nước (là một ưu tiên)
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế PCCC (là một ưu tiên)
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tinh thần tự giác cao, năng động, trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.
III. QUYỀN LỢI, THỜI GIAN LÀM VIỆC

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 12 tháp Tây tòa nhà Hancorp Plaza - 72 đường Trần Đăng Ninh – phường Dịch Vọng – quận Cầu Giấy – thành phố Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

