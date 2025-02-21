Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Thỏa thuận
a) Mô tả Công việc:
Thực hiện lập quy hoạch xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết các hạng mục công trình cấp, thoát nước (chủ yếu thuộc các dự án cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cấp, thoát nước.
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cấp, thoát nước (là một ưu tiên)
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế PCCC (là một ưu tiên)
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tinh thần tự giác cao, năng động, trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.
III. QUYỀN LỢI, THỜI GIAN LÀM VIỆC
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cấp, thoát nước.
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cấp, thoát nước (là một ưu tiên)
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế PCCC (là một ưu tiên)
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tinh thần tự giác cao, năng động, trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.
III. QUYỀN LỢI, THỜI GIAN LÀM VIỆC
Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI