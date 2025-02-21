Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Công Trình Hàng Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương Thỏa thuận

a) Mô tả Công việc:

Thực hiện lập quy hoạch xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết các hạng mục công trình cấp, thoát nước (chủ yếu thuộc các dự án cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp)

Yêu Cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cấp, thoát nước.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cấp, thoát nước (là một ưu tiên)

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế PCCC (là một ưu tiên)

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành

- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tinh thần tự giác cao, năng động, trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

III. QUYỀN LỢI, THỜI GIAN LÀM VIỆC

