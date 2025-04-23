Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4/7 Đường 41 Khu Phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô tả công việc:

• Tính toán, thiết kế hệ thống Cấp Thoát Nước & PCCC cho công trình công nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành

• Lập bảng khối lượng, dự toán, thuyết minh thiết kế.

• Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành Cấp Thoát Nước hoặc PCCC

• Có 3 - 5 năm kinh nghiệm trong công tác thiết kế hệ thống Cấp Thoát Nước & PCCC cho công trình công nghiệp (ưu tiên cho ứng viên đã từng làm việc với Công ty tư vấn thiết kế)

• Sử dụng thành thạo Autocad, Revit, Microsoft Office, các phần mềm chuyên ngành.

• Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp cơ bản

• Làm việc 5 ngày/tuần tại văn phòng công ty tại phường An Phú hoặc phường An Khánh, tp. Thủ Đức

