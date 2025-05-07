Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TANACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Đường số 1 Khu Dân Cư Sài Gòn Chợ Lớn P.Phú Mỹ, Q7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Theo dõi giám sát, kiểm tra chất lượng thi công trên công trường.

Triển khai bản vẽ shop drawing, bóc tách khối lượng thi công hệ thống cấp thoát nước.

Lập kế hoạch thi công , báo cáo tiến độ công việc hàng ngày.

Giám sát các tổ đội, nhà thầu phụ thi công đảm bảo đúng thiết kế, tiến độ, chất lượng.

Làm hồ sơ nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu bàn giao công trình, hồ sơ thanh quyết toán với CĐT, thầu phụ - tổ đội.

Báo cáo công việc cho QLDA và BGĐ Công ty.

Thực hiện công tác giám sát hiện trường khi cần điều động.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Công ty/ Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành với tối thiểu 3 -5 năm kinh nghiệm.

Sử dung thành thạo Autocad, biết triển khai bản vẽ SHOP, bản vẽ COMBINE, REVIT, ...

Am hiểu về hệ thống thiết bị nước.

Có kỹ năng đọc bản vẽ, đọc tài liệu kỹ thuật.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng quản lý thời gian, dự án.

Có khả năng thích ứng với công việc nhanh, biết chủ động tổ chức và kiểm soát công việc.

Có khả năng quản lý sắp xếp công việc tốt, có thể làm việc ngoài giờ theo tiến độ của công trình.

Trung thực, cẩn thận, sáng tạo, ngăn nắp, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Chủ động, thích nghi nhanh với công việc.

Có thể đi công tác dài ngày phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TANACO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 12 – 18 triệu tùy theo năng lực ( Mức lương có thể thương lượng theo năng lực).

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có thể phát triển bản thân...

Thường xuyên được tham gia Teambuilding, liên hoan, du lịch cùng công ty

Thời gian thử việc 2 tháng.

Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.

Nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TANACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin