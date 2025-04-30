Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty Cổ phần INNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 30 Triệu

Mức lương 14 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 24, đường 40 phường Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Kỹ sư cấp thoát nước

Chủ trì và triển khai bản vẽ từ giai đoạn thiết kế cơ sở đến thiết kế thi công công trình.

Lập bảng tính toán đáp ứng các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành.

Phối hợp với các bộ môn kiến trúc, kết cấu, các bộ môn khác để hoàn thành công việc chung.

Thực hiện một số yêu cầu khác nếu có từ Ban Lãnh đạo công ty hoặc Trưởng bộ môn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành bộ môn liên quan tại các trường như ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc, ĐH Bách khoa, ĐH Điện Lực, ĐH Công nghiệp….

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên.

Sử dụng thành thạo AutoCad, biết sử dụng các phần mềm chuyên nghiệp phục vụ công việc, biết sử dụng REVIT là lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình, xử lý vấn đề linh hoạt tạo hiệu quả tốt.

Có khả năng làm việc nhóm, độc lập tốt và có tư duy hệ thống là một lợi thế.

Có tinh thần học hỏi, khả năng thích ứng nhanh, trung thực và chịu được áp lực công việc.

Cẩn thận, chính xác và tỉ mỉ, cầu tiến trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có khả năng Tiếng Anh tốt.

Quyền Lợi

Làm việc giờ hành chính T2 - T6 và 2 buổi sáng thứ 7 trong tháng.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành của pháp luật cùng các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác của công ty như cưới hỏi, ốm đau, du lịch hàng năm, team building, YEP,…

Được tham gia thực hiện những dự án hàng đầu của các chủ đầu tư lớn trong nước và quốc tế.

Có cơ hội làm việc cùng các chuyên gia đầu ngành.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến nhanh.

Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

