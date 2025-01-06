Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Khu Công Nghiệp Long Đức, Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất.

2. Kiểm tra và khắc phục sự cố kỹ thuật, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, hạn chế tối đa thời gian ngừng máy.

3. Thay thế, sửa chữa các linh kiện, thiết bị hư hỏng kịp thời, đảm bảo chất lượng sản phẩm không bị ảnh hưởng.

4. Ghi chép, theo dõi và báo cáo về tình trạng của máy móc, thiết bị sau mỗi lần bảo trì.

5. Tham gia vào các công việc cải tiến, nâng cấp máy móc, dây chuyền sản xuất để nâng cao hiệu suất của máy móc và chất lượng sản phẩm.

6. Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Giới tính: Nam, từ 22 ~ 30 tuổi

- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao Đẳng / Đại Học cơ khí, điện tử, điện công nghiệp, tự động hoá hoặc các ngành liên quan.

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Mức lương: ~ 8.375.000 VND (Khoảng 11 ~ 12 Triệu thực lãnh (bao gồm có tăng ca 3 tiếng mỗi ngày))

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Thời gian làm việc: Ca luân phiên (làm 4 ngày – nghỉ 2 ngày)

- Thưởng hằng năm theo quy định của công ty

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BH 24/24

- Khám sức khoẻ định kỳ, Du lịch,

- Quà tết, Quà sinh nhật Công ty, Quà sinh nhật cá nhân, Quà trung thu,….

- Môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát, nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

