Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC ICOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC ICOOL
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC ICOOL

Kỹ sư tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC ICOOL

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 234 Ngô Tất Tố, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tổng hợp kaizen khối văn phòng và chi nhánh
Trình trưởng bộ phận xem xét kaizen theo tuần.
Hỗ trợ thực hiện trao đổi, phân tích ý tưởng. Nhờ phòng ban hỗ trợ, tìm mẫu báo giá, đặt hàng).
Theo dõi tiến độ và báo cáo cho trưởng bộ phận các kaizen được duyệt.
Đề xuất thưởng vinh danh cá nhân, tập thể có kaizen xuất sắc theo tháng, quý, nắm.
Báo cáo chi phi thực hiện kaizen theo tháng quý năm.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương
Từng học qua chứng chỉ 5S, KAIZEN.
Hiểu biết về các công cụ Kaizen như 5S, PDCA, TPM, VSM.
Nam từ 20-27 tuổi
Có khả năng nhìn nhận đánh giá vấn đề tốt
Tính sáng tạo trong công việc
Kỹ năng thuyết phục và tư duy tốt
Ngành nghề: Thực phẩm & Đồ uống, Nhà hàng / Khách sạn, Giải trí
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương
Từng học qua chứng chỉ 5S, KAIZEN.
Hiểu biết về các công cụ Kaizen như 5S, PDCA, TPM, VSM.
Nam từ 20-27 tuổi
Có khả năng nhìn nhận đánh giá vấn đề tốt
Tính sáng tạo trong công việc
Kỹ năng thuyết phục và tư duy tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC ICOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC ICOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC ICOOL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC ICOOL

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 234 Ngô Tất Tố, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

