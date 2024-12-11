Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ẨM THỰC ICOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tổng hợp kaizen khối văn phòng và chi nhánh

Trình trưởng bộ phận xem xét kaizen theo tuần.

Hỗ trợ thực hiện trao đổi, phân tích ý tưởng. Nhờ phòng ban hỗ trợ, tìm mẫu báo giá, đặt hàng).

Theo dõi tiến độ và báo cáo cho trưởng bộ phận các kaizen được duyệt.

Đề xuất thưởng vinh danh cá nhân, tập thể có kaizen xuất sắc theo tháng, quý, nắm.

Báo cáo chi phi thực hiện kaizen theo tháng quý năm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương

Từng học qua chứng chỉ 5S, KAIZEN.

Hiểu biết về các công cụ Kaizen như 5S, PDCA, TPM, VSM.

Nam từ 20-27 tuổi

Có khả năng nhìn nhận đánh giá vấn đề tốt

Tính sáng tạo trong công việc

Kỹ năng thuyết phục và tư duy tốt

Ngành nghề: Thực phẩm & Đồ uống, Nhà hàng / Khách sạn, Giải trí

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh