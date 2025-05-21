Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA SAO VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô số 1, LK12, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Đấu nối tủ điện, cài đặt biến tần, chạy động cơ cũng như các công tác khác liên quan đến hệ thống điện công nghiệp.

Đảm bảo vận hành quy trình hệ thống tủ điện

Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cao đẳng, đại học các ngành điện, điều khiển, tự động hóa, cơ điện tử. 3 năm kinh nghiệm trở lên

Chăm chỉ, chịu khó và có tinh thần học hỏi, cầu tiến

Đi công tác Hà Nội và địa bàn trên cả nước theo yêu cầu dự án

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA SAO VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế, trong nước liên quan

Cơ hội làm việc, học tập về công nghệ với các hãng lớn trong lĩnh vực tự động hóa, các nhà máy lớn toàn quốc.

Chế độ công tác phí, thưởng dự án, thưởng năm hấp dẫn

Môi trường làm việc tôn trọng, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển.

Mức lương: 10-12 triệu/ tháng, thưởng dự án, thưởng năm khi đạt yêu cầu công việc đề ra.

