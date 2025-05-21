Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA SAO VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA SAO VIỆT
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ô số 1, LK12, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Đấu nối tủ điện, cài đặt biến tần, chạy động cơ cũng như các công tác khác liên quan đến hệ thống điện công nghiệp.
Đảm bảo vận hành quy trình hệ thống tủ điện
Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ cao đẳng, đại học các ngành điện, điều khiển, tự động hóa, cơ điện tử. 3 năm kinh nghiệm trở lên
Chăm chỉ, chịu khó và có tinh thần học hỏi, cầu tiến
Đi công tác Hà Nội và địa bàn trên cả nước theo yêu cầu dự án
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA SAO VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế, trong nước liên quan
Cơ hội làm việc, học tập về công nghệ với các hãng lớn trong lĩnh vực tự động hóa, các nhà máy lớn toàn quốc.
Chế độ công tác phí, thưởng dự án, thưởng năm hấp dẫn
Môi trường làm việc tôn trọng, cởi mở, nhiều cơ hội phát triển.
Mức lương: 10-12 triệu/ tháng, thưởng dự án, thưởng năm khi đạt yêu cầu công việc đề ra.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA SAO VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
