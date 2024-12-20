Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH Thiết bị Tự động hóa Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại Công ty TNHH Thiết bị Tự động hóa Toàn Cầu
- Hà Nội:
- Liền kề 4
- vị trí 34
- Khu đô thị Đại Thanh
- Thanh Trì
- Hà Nội (Cách ngã tư Sở 6km, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 12 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tự Động Hóa Toàn Cầu, với 8 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp thiết bị điện và tự động hóa như PLC, HMI, Servo, động cơ bước,... cùng dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp tại Việt Nam, hiện đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí Kỹ sư Tự Động Hóa với nhiều chế độ đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn như sau:
1. Số lượng tuyển: 03 người
2. Địa điểm làm việc: Lô 17-F1 khu đô thị Đại Kim, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
3. Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00 (Thứ 2 - Thứ 6) & 08h00 - 12h00 (Thứ 7)
4. Thời gian bắt đầu đi làm: Ngay sau khi trúng tuyển
CÔNG VIỆC
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng mua PLC, HMI, Servo, Biến tần...của công ty
Sửa chữa, cải tạo máy móc dây chuyền công nghiệp
Làm tủ điện điều khiển, viết chương trình cho PLC, HMI, cài đặt thông số biến tần, Servo
Nghiên cứu và thực hiện các giải pháp công nghệ cũ và mới của công ty
Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Đam mê và định hướng phát triển sự nghiệp theo ngành Tự động hóa
Nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có thể đọc dịch tài liệu Tiếng Anh
Tại Công ty TNHH Thiết bị Tự động hóa Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo kỹ thuật về biến tần, PLC, HMI, Servo và các thiết bị liên quan
- Được đầu tư thời gian và tài chính để nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, các công nghệ mới
- Được tiếp xúc thực tế với nhiều thiết bị tự động hóa, đi nhiều nhà máy, gặp nhiều dây chuyền sản xuất và các ông chủ doanh nghiệp lớn.
- Thưởng Tết + Du lịch Hè + Đóng bảo hiểm đầy đủ
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, vui vẻ và chuyên nghiệp
- Công ty có ôtô chở đi làm dự án
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị Tự động hóa Toàn Cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
