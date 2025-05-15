Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Kỹ sư tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Chi tiết công việc được mô tả khi phỏng vấn

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận ứng viên mới ra trường có kiến thức tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực và nguyện vọng
+ Đánh giá xét lương định kì hàng năm theo năng lực và hiệu quả làm việc
+ Thưởng theo các dịp lễ tết lớn, thưởng cuối năm theo doanh thu dự án tham gia
+ Tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện để trau dồi kiến thức nghề nghiệp và sản phẩm
+ Có chế độ nghỉ hè, du xuân hàng năm
+ Có chế độ công tác phí, xe đưa đón công tác
+ Hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ, được đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép theo quy định của Luật lao động hiện hành
+ Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6. Thứ 7 làm việc/nghỉ cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà D5C, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

