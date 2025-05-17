Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLAB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn TT27 - lô 20, Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khán, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Kỹ sư tự động hoá

• Thiết kế các module thành phần của hệ thống điện, biến đổi năng lượng.

• Tích hợp hệ thống điều khiển.

• Lập trình các hàm, module điều khiển.

• Cấu hình, lắp đặt các tủ điện, tủ điều khiển.

• Kiểm tra thử nghiệm các tính năng sản phẩm theo quy trình.

• Triển khai các công trình của công ty tại văn phòng và công trường (dự án xây lắp cơ điện, dây chuyền tự động hóa,…), có khả năng đi công tác và linh hoạt trong công việc.

• Tốt nghiệp đại học chính quy (Loại Khá trở lên), các chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển, Tự động hóa, Cơ điện tử.

• Có khả năng đọc hiểu các bản vẽ thiết kế tủ điện, dây chuyền tự động hóa và các tài liệu kỹ thuật liên quan thiết bị, dây chuyền điều khiển tự động để tiến hành chuẩn đoán, sửa chữa hoặc thay thế, nâng cấp.

• Biết sử dụng ít nhất 01 họ vi xử lý thông dụng như: AVR, PIC, ARM.

• Biết sử dụng ít nhất một ngôn ngữ lập trình như: PLC hoặc C/C++.

• Biết sử dụng ít nhất 01 công cụ thiết kế mạch in như: Altium Designer, Proteus, Orcad….

• Biết sử dụng AutoCard và 01 công cụ thiết kế 3D.

• Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật viết bằng Tiếng Anh.

• Có kinh nghiệm tham gia các dự án làm sản phẩm thực tế (> 1 năm, tính cả thời gian sinh viên).

- Được Hưởng lương tháng 13, hưởng BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty; ...).

- Được làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.

- Được chủ động trong công việc và tạo điều kiện học tập phát triển bản thân tối đa.

- Được hỗ trợ ăn trưa.

