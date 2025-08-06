Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Kỹ sư tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 20, đường 58

- AP, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng giải pháp, lên khối lương, chào giá cho dự án:
- Kiểm tra thông tin và yêu cầu của dự án để xây dựng cấu hình giải pháp phù hợp.
- Bóc tách khối lượng, lập bảng chào giá, liên hệ với khách hàng làm rõ nhu cầu, tối ưu giải pháp.
• Thực hiện T&C dự án:
- Thực hiện kiểm tra và thử nghiệm (T&C) hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), hệ thống điều khiển chiếu sáng (Lighting Control), hệ thống điều khiển phòng khách sạn và các hệ thống tự động hóa khác tại dự án.
- Đảm bảo các hệ thống hoạt động đúng theo thiết kế và yêu cầu kỹ thuật.
- Lập kế hoạch và thực hiện các công việc T&C, bao gồm việc chuẩn bị tài liệu, thiết bị, và nhân sự cần thiết.
- Ghi nhận và xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình T&C
- Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng sau phi bàn giao hệ thống trong quá trình vận hành và bảo hành.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành điện, điện tử, viễn thông, tự động hóa hoặc các ngành liên quan
• Trình độ Anh Văn: đọc hiểu tốt tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, viết và giao tiếp khá
• Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
• Có kỹ năng hoạch định, quản lý tốt, chịu được áp lực công việc cao.
• Năng động, nhiệt tình, trung thực có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động .
Được hưởng đầy đủ các chế độ và bảo hiểm hiện hành : BHYT, BHXH, BHTN.
Thưởng các dịp Lễ, Tết, thưởng Quý và hàng năm, theo kết quả kinh doanh của bản thân và của Công ty.
Team Building, du lịch công ty hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Đường 58-AP, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM

