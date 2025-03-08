Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Km12, Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm về IOT của Công ty

Tham gia trực tiếp liên quan đến dự án IOT, AGV tự hành,.. theo yêu cầu của Khách hàng

Lập trình các mạch điều khiển ứng dụng IOT, điều khiển động cơ, thu thập dữ liệu.

Lập trình cho các thiết bị (ESP32, Raspberry Pi, STM32,...) tùy theo yêu cầu dự án.

Có tối thiểu từ 1.5 năm kinh nghiệm lập trình nhúng.

Phải có tư duy và khả năng lập trình ngôn ngữ C/C++

Đã làm việc với ít nhất 1 trong các vi điều khiển STM32, AVR, PIC,

Nắm được thiết kế mạch điện tử (đọc nguyên lý mạch, datasheet)

Nhanh nhẹn, trung thưc, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9.000.000đ - 15.000.000đ, có thể thương lương theo năng lực và kinh nghiệm thực tế

- Hưởng các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định của Nhà Nước

- Liên hoan, sinh nhật cho CBCNV, khám sức khỏe định kỳ

- Du lịch 1 lần/ năm, party 2 lần/ năm.

- Phụ cấp công tác cho CBCNV đi công tác theo quy định của công ty.

-Đánh giá năng lực, review lương hàng năm

- Chính sách Life Care:

+ Tổ chức các giải thể thao: đá bóng, đánh cầu, đá cầu,..

+ Trà, cafe, ngũ cốc,.. hàng ngày

+ Bữa phụ bao gồm mỳ và sữa đối với CBCNV tăng ca từ 2h trở lên tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam

