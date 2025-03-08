Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam

Kỹ sư tự động hoá

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Km12, Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm về IOT của Công ty
Tham gia trực tiếp liên quan đến dự án IOT, AGV tự hành,.. theo yêu cầu của Khách hàng
Lập trình các mạch điều khiển ứng dụng IOT, điều khiển động cơ, thu thập dữ liệu.
Lập trình cho các thiết bị (ESP32, Raspberry Pi, STM32,...) tùy theo yêu cầu dự án.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu từ 1.5 năm kinh nghiệm lập trình nhúng.
Phải có tư duy và khả năng lập trình ngôn ngữ C/C++
Đã làm việc với ít nhất 1 trong các vi điều khiển STM32, AVR, PIC,
Nắm được thiết kế mạch điện tử (đọc nguyên lý mạch, datasheet)
Nhanh nhẹn, trung thưc, có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 9.000.000đ - 15.000.000đ, có thể thương lương theo năng lực và kinh nghiệm thực tế
- Hưởng các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định của Nhà Nước
- Liên hoan, sinh nhật cho CBCNV, khám sức khỏe định kỳ
- Du lịch 1 lần/ năm, party 2 lần/ năm.
- Phụ cấp công tác cho CBCNV đi công tác theo quy định của công ty.
-Đánh giá năng lực, review lương hàng năm
- Chính sách Life Care:
+ Tổ chức các giải thể thao: đá bóng, đánh cầu, đá cầu,..
+ Trà, cafe, ngũ cốc,.. hàng ngày
+ Bữa phụ bao gồm mỳ và sữa đối với CBCNV tăng ca từ 2h trở lên tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 34, Ngõ 143/1, Đường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-tu-dong-hoa-thu-nhap-9-15-trieu-vnd-tai-ha-noi-job330495
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hóa
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hóa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hóa
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH GPOWER Việt Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH GPOWER Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH GPOWER Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG
Hạn nộp: 26/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hóa
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hóa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hóa
Hạn nộp: 07/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV PHÚC KHANG SOLAR
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GIA HUY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH GPOWER Việt Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH GPOWER Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH GPOWER Việt Nam
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NÂNG HẢI PHÒNG
Hạn nộp: 26/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Tự động hóa và Robotics Aubot làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Tự động hóa và Robotics Aubot
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG STAR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH OSCO International làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH OSCO International
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLAB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLAB VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA SAO VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA SAO VIỆT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Thiết Bị Công Ngiệp AECOM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty TNHH GPOWER Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH GPOWER Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm