Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Kỹ sư tự động hoá

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng MBF Group – Số 23, N06, KĐT mới Sài Đồng, Phường Phúc lợi, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế hệ thống tủ điện, mạch điều khiển, lập trình PLC, HMI, SCADA cho các thiết bị/dây chuyền sản xuất (băng tải, bồn trộn, lò hơi, hệ thống sấy, CIP, HVAC, lên men, chưng cất...).
- Lập trình, cài đặt, hiệu chỉnh và kiểm thử chương trình điều khiển trước khi triển khai.
- Xây dựng tài liệu kỹ thuật đi kèm hệ thống (sơ đồ điện, mô tả thuật toán điều khiển, hướng dẫn vận hành).
- Tính toán sơ đồ nguyên lý điện, lựa chọn thiết bị điện – điều khiển phù hợp.
- Giám sát thi công lắp đặt hệ thống điện – tự động hóa theo bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Kiểm tra, xác nhận chất lượng lắp đặt, hiệu chuẩn và nghiệm thu hệ thống.
- Làm việc với phòng thiết kế, các nhà máy trực thuộc MBF Group, nhà cung cấp, đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ – chất lượng.
- Đề xuất phương án cải tiến, tối ưu vận hành và tiết kiệm năng lượng cho hệ thống điều khiển.
- Cập nhật báo cáo tiến độ thiết kế, lắp đặt, các vướng mắc trong quá trình triển khai.
- Đề xuất các giải pháp cải tiến kỹ thuật liên quan đến điều khiển và năng lượng.
- Thực hiện công việc khác Theo phân công của Trưởng phòng TK/Ban Dự án và Ban Lãnh đạo MBF Group.
- Địa điểm làm việc Văn phòng Hà Nội và công trường/nhà máy các thành viên MBF Group (Hưng Yên, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Huế...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Cơ điện tử, Điện – Điện tử...
- Kinh nghiệm Tối thiểu 3–5 năm kinh nghiệm làm thiết kế, lập trình hệ thống tự động hóa trong các nhà máy công nghiệp (ưu tiên ngành thực phẩm, hóa chất, sinh học, hóa học...).
- Chuyên môn kỹ thuật - Thành thạo lập trình PLC (Siemens, Mitsubishi, Omron...), HMI, SCADA.
- Thiết kế sơ đồ điện, tủ điện, sử dụng AutoCAD, Eplan (là lợi thế).
- Biết sử dụng phần mềm thiết kế tủ điện, tính toán điều khiển cơ bản.
- Biết đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.
- Kỹ năng mềm Lập kế hoạch, làm việc nhóm, giao tiếp kỹ thuật tốt, phối hợp nhà thầu/đơn vị liên quan.
- Thể chất & di chuyển Nam, sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác ngắn hoặc dài ngày tại công trường, làm việc theo tiến độ dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
(dự kiến từ 15–20 triệu đồng/tháng + phụ cấp + KPI dự án).
• Môi trường làm việc năng động, chuyên sâu về công nghệ sản xuất và thiết kế kỹ thuật.
• Được đào tạo nâng cao năng lực về kỹ thuật, quản lý dự án, công nghệ sản xuất thực phẩm/sinh học/CN hóa.
• Lộ trình phát triển: lên Trưởng nhóm Thiết kế điện – tự động hóa hoặc Chuyên gia Kỹ thuật cấp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 17, No-06B, lô HH06 Khu đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

