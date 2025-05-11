Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG STAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN B4 - KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống tự động sử dụng PLC và hệ thống camer;

Lập trình và xử lý sự cố PLC/HMI cho thiết bị sản xuất;

Tích hợp hệ thống thị giác máy (camera) phục vụ kiểm tra chất lượng, phát hiện sản phẩm;

Phối hợp với các bộ phận cơ khí, điện, phần mềm để đảm bảo tích hợp trơn tru;

Ghi chép tài liệu kỹ thuật, mã nguồn và quy trình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Tự động hóa, Cơ điện tử hoặc tương đương;

Có 1 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực tự động hóa;

Thành thạo lập trình PLC (ví dụ: Siemens, Mitsubishi, Omron...);

Có kinh nghiệm về HMI/SCADA, cảm biến, hệ thống điều khiển;

Biết sử dụng hệ thống camera công nghiệp (ví dụ: Cognex, Keyence);

Biết cơ bản về Python hoặc C/C++ là lợi thế.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG STAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương, đóng BHXH từ thời gian thử việc với mức lương hấp dẫn;

Trợ cấp xăng xe/nhà trọ: 400.000 – 900.000 VNĐ/tháng;

Lương tăng ca, lương đóng BHXH theo mức lương cơ bản;

Nghỉ phép: 14 ngày/năm;

Cơm trưa, gửi xe miễn phí tại công ty;

Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu quả công việc;

Khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ...;

Cơ hội đào tạo, thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỜI TRANG STAR

