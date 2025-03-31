Tuyển Lập trình viên .NET Mercury Media & Entertainment Co. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Mercury Media & Entertainment Co.
- Hồ Chí Minh: 27 Đường A4, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Sao Thủy là chủ sở hữu 2 chuyên trang Báo điện tử www.phunuvagiadinh.vn & www.phunusuckhoe.giadinhonline.vn. Cần tuyển Chuyên viên IT – Quản lý hệ thống CMS và Ứng dụng AI trong truyền thông số.
1/ Mục tiêu công việc:
Chịu trách nhiệm vận hành, duy trì và phát triển hệ thống CMS cho 2 chuyên trang báo điện tử về phụ nữ & gia đình; đồng thời khai thác các công nghệ AI để tối ưu hoá vận hành, nội dung, quảng cáo và truyền thông số cho các kênh online của công ty
2/ Nhiệm vụ chính:
Quản lý hệ thống kỹ thuật và CMS:
• Vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống quản lý nội dung (CMS) cho các chuyên trang báo điện tử.
• Phối hợp với team nội dung để đảm bảo hệ thống luôn ổn định, tối ưu SEO và tốc độ truy cập.
• Xử lý các lỗi kỹ thuật phát sinh, đảm bảo website hoạt động liên tục 24/7.
• Đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu và hệ thống.
Quản lý khai thác quảng cáo trên nền tảng số:
• Tích hợp, theo dõi và tối ưu các mã quảng cáo (Google AdSense, Adnetwork, direct ads…).
• Phân tích dữ liệu traffic và hiệu suất quảng cáo để đề xuất phương án tăng doanh thu.
• Cập nhật các công cụ và xu hướng quảng cáo mới phù hợp với nền tảng báo điện tử.
Ứng dụng AI & công nghệ mới:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Mercury Media & Entertainment Co. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mercury Media & Entertainment Co.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
