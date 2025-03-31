Tuyển Lập trình viên .NET Mercury Media & Entertainment Co. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mercury Media & Entertainment Co.
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Lập trình viên .NET

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Mercury Media & Entertainment Co.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 27 Đường A4, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Sao Thủy là chủ sở hữu 2 chuyên trang Báo điện tử www.phunuvagiadinh.vn & www.phunusuckhoe.giadinhonline.vn. Cần tuyển Chuyên viên IT – Quản lý hệ thống CMS và Ứng dụng AI trong truyền thông số.
1/ Mục tiêu công việc:
Chịu trách nhiệm vận hành, duy trì và phát triển hệ thống CMS cho 2 chuyên trang báo điện tử về phụ nữ & gia đình; đồng thời khai thác các công nghệ AI để tối ưu hoá vận hành, nội dung, quảng cáo và truyền thông số cho các kênh online của công ty
2/ Nhiệm vụ chính:
Quản lý hệ thống kỹ thuật và CMS:
• Vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống quản lý nội dung (CMS) cho các chuyên trang báo điện tử.
• Phối hợp với team nội dung để đảm bảo hệ thống luôn ổn định, tối ưu SEO và tốc độ truy cập.
• Xử lý các lỗi kỹ thuật phát sinh, đảm bảo website hoạt động liên tục 24/7.
• Đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu và hệ thống.
Quản lý khai thác quảng cáo trên nền tảng số:
• Tích hợp, theo dõi và tối ưu các mã quảng cáo (Google AdSense, Adnetwork, direct ads…).
• Phân tích dữ liệu traffic và hiệu suất quảng cáo để đề xuất phương án tăng doanh thu.
• Cập nhật các công cụ và xu hướng quảng cáo mới phù hợp với nền tảng báo điện tử.
Ứng dụng AI & công nghệ mới:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mercury Media & Entertainment Co.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mercury Media & Entertainment Co.

Mercury Media & Entertainment Co.

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO THỦY

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 USD
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Đường Không Rồng Viễn Đông
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Tuyển Lập trình viên .NET Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Asahi Intecc Hanoi Co., Ltd.
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Lập trình viên .NET FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN ONETECH ASIA
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Công nghệ Cyber Eye
Tuyển Lập trình viên .NET Công ty CP Công nghệ Cyber Eye làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Công nghệ Cyber Eye
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Microtec Vietnam CO., LTD
Tuyển Lập trình viên .NET Microtec Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Microtec Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Lập trình viên .NET PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Megaelec
Tuyển Lập trình viên .NET Công Ty TNHH Megaelec làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty TNHH Megaelec
Hạn nộp: 20/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

