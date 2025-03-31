Tuyển Lập trình viên .NET Mercury Media & Entertainment Co. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Sao Thủy là chủ sở hữu 2 chuyên trang Báo điện tử www.phunuvagiadinh.vn & www.phunusuckhoe.giadinhonline.vn. Cần tuyển Chuyên viên IT – Quản lý hệ thống CMS và Ứng dụng AI trong truyền thông số.

1/ Mục tiêu công việc:

Chịu trách nhiệm vận hành, duy trì và phát triển hệ thống CMS cho 2 chuyên trang báo điện tử về phụ nữ & gia đình; đồng thời khai thác các công nghệ AI để tối ưu hoá vận hành, nội dung, quảng cáo và truyền thông số cho các kênh online của công ty

2/ Nhiệm vụ chính:

Quản lý hệ thống kỹ thuật và CMS:

• Vận hành, bảo trì, nâng cấp hệ thống quản lý nội dung (CMS) cho các chuyên trang báo điện tử.

• Phối hợp với team nội dung để đảm bảo hệ thống luôn ổn định, tối ưu SEO và tốc độ truy cập.

• Xử lý các lỗi kỹ thuật phát sinh, đảm bảo website hoạt động liên tục 24/7.

• Đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu và hệ thống.

Quản lý khai thác quảng cáo trên nền tảng số:

• Tích hợp, theo dõi và tối ưu các mã quảng cáo (Google AdSense, Adnetwork, direct ads…).

• Phân tích dữ liệu traffic và hiệu suất quảng cáo để đề xuất phương án tăng doanh thu.

• Cập nhật các công cụ và xu hướng quảng cáo mới phù hợp với nền tảng báo điện tử.

Ứng dụng AI & công nghệ mới:

