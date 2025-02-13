Tuyển Lập trình viên .NET Paradise Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Phụ trách các đối tác là đại lí du lịch và các đối tác khách hàng theo sự phân công của Giám Đốc Kinh Doanh

- Triển khai và lập kế hoạch kinh doanh trong phạm vi hoạt động để bảo đảm mục tiêu kinh doanh đề ra theo tháng, theo năm.

- Tìm kiếm các cơ hội phát triển đối tác mới và có khả năng nghiên cứu thông tin thị trường. Hỗ trợ thông tin phục vụ cho Giám đốc kinh doanh đưa ra chiến lược phù hợp. Kết nối qua các mạng lưới trong ngành để nâng cao kiến thức về xu hướng, về thị trường

- Trực tiếp tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trong việc đưa ra phương án tốt nhất cho khách, đồng thời vẫn tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty.

- Đảm bảo các hoạt động kinh doanh của công ty được thực hiện đúng theo quy trình và quy định của công ty.

- Làm báo cáo định kì theo chỉ đạo của Giám Đốc kinh doanh và sẵn sàng nhận các nhiệm vụ theo phân công công việc của Ban GĐ.