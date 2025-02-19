Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1A Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham gia phát triển sản phẩm phần mềm quản lý bán hàng Kiotviet;

Phối hợp các phòng ban khác trong phân tích nghiệp vụ, phát triển và triển khai sản phẩm;

Xây dựng chức năng của sản phẩm bao gồm back-end và front-end cho hệ thống hơn 100K người sử dụng;

Optimization, turning database (Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hướng dẫn);

Tham gia vào việc vận hành sản phẩm môi trường production (Monitor/troubleshoot ...)

Nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới để cải tiến sản phẩm;

Thực hiện các công việc liên quan khác được giao.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn, kiến thức và trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT.

2. Những kỹ năng cần thiết cho công việc:

Có kinh nghiệm với .Net/ .Net Core;

Có kinh nghiệm làm việc với SQL Server, có khả năng tối ưu query là lợi thế;

Hiểu biết và có khả năng áp dụng OOP, SOLID, Design Pattern;

Ưu tiên: Có hiểu biết và kinh nghiệm về Kafka, RabbitMQ, Redis, Mongodb;

Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Microservice;

Ưu tiên: Có kinh nghiệm phát triển hệ thống với EDA (Event Driven Architecture), DDD (Domain Driven Design), CQRS;

Có kiến thức, kinh nghiệm về Frontend (Angular, Jquery, Html/css) là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;

Thưởng hiệu quả làm việc lên đến 2 tháng lương;

Làm việc từ Thứ 2 – Thứ 6, giờ làm việc linh hoạt;

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm;

Chăm sóc sức khoẻ : Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp dành cho Level 3-3 trở lên theo quy định của công ty;

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

Được cung cấp máy tính cấu hình cao, trang thiết bị làm việc hiện đại;

Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

