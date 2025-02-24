Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 3A, Ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

• Đọc tài liệu và phân tích yêu cầu từ khách hàng: specs, design

• Viết tài liệu chi tiết về dự án

• Tư vấn khách hàng

• Thiết kế hệ thống

• Coding

• Thực hiện unit test theo nhu cầu dự án

• Báo cáo hàng ngày với teamleader hoặc PM dự án

• Hỗ trợ team cùng phát triển

• Cập nhật tiến độ công việc hàng ngày vào tool quản lý dự án

• Thực hiện đúng quy trình phát triển phần mềm

Yêu Cầu Công Việc

Được Hưởng

• Lương upto 25tr

• Xét tăng lương 1 năm 2 lần (định kỳ vào tháng 06 và tháng 12)

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty

• Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).

• Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần vào tháng 5

• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding, thâm niên,...

• Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.