Tuyển Lập trình viên .NET Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công ty TNHH phần mềm 2NF
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty TNHH phần mềm 2NF

Lập trình viên .NET

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 3A, Ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

• Đọc tài liệu và phân tích yêu cầu từ khách hàng: specs, design
• Viết tài liệu chi tiết về dự án
• Tư vấn khách hàng
• Thiết kế hệ thống
• Coding
• Thực hiện unit test theo nhu cầu dự án
• Báo cáo hàng ngày với teamleader hoặc PM dự án
• Hỗ trợ team cùng phát triển
• Cập nhật tiến độ công việc hàng ngày vào tool quản lý dự án
• Thực hiện đúng quy trình phát triển phần mềm

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương upto 25tr
• Xét tăng lương 1 năm 2 lần (định kỳ vào tháng 06 và tháng 12)
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty
• Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).
• Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần vào tháng 5
• Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding, thâm niên,...
• Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà 3a, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

