Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên .NET Tại CÔNG TY TNHH VTTECH
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 19
- 21
- 23 đường số 07, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, HCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Làm việc theo đội nhóm cố định, phụ trách một số công việc nhu sau:
Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển các chức năng trong phần mềm.
Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế tính năng, datebase, lập trình trong các dự án phát triển sản phẩm trên nền .NET .
Các công việc khác có liên quan theo sự chỉ bảo của Ban lãnh đạo công ty
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Một vài yêu cầu nhỏ về kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc:
Có kiến thức nền tảng về C#/.NET, SQL .
Kinh nghiệm làm việc từ 1- 2 năm trở lên
Tuân thủ kỷ luật & có trách nhiệm với công việc.
Có phát triển hệ thống hướng dịch vụ là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH VTTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Những phúc lợi, chế độ đãi ngộ dành cho ứng viên:
Đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định
Thưởng tháng 13, Thưởng Tết
Thưởng hiệu quả công việc hằng tháng
12 ngày phép năm + phép thâm niên
Du lịch công ty hàng năm
Xét nâng lương hằng năm
Môi trường làm việc trẻ năng động
Đào tạo kĩ năng, kinh nghiệm liên tục
Hỗ trợ các công cụ dụng cụ cần thiết để đáp ứng công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VTTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
