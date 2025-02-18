Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 - 21 - 23 đường số 07, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, HCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Lập trình viên .NET Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Làm việc theo đội nhóm cố định, phụ trách một số công việc nhu sau:

Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển các chức năng trong phần mềm.

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế tính năng, datebase, lập trình trong các dự án phát triển sản phẩm trên nền .NET .

Các công việc khác có liên quan theo sự chỉ bảo của Ban lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Một vài yêu cầu nhỏ về kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc:

Có kiến thức nền tảng về C#/.NET, SQL .

Kinh nghiệm làm việc từ 1- 2 năm trở lên

Tuân thủ kỷ luật & có trách nhiệm với công việc.

Có phát triển hệ thống hướng dịch vụ là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH VTTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Những phúc lợi, chế độ đãi ngộ dành cho ứng viên:

Đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định

Thưởng tháng 13, Thưởng Tết

Thưởng hiệu quả công việc hằng tháng

12 ngày phép năm + phép thâm niên

Du lịch công ty hàng năm

Xét nâng lương hằng năm

Môi trường làm việc trẻ năng động

Đào tạo kĩ năng, kinh nghiệm liên tục

Hỗ trợ các công cụ dụng cụ cần thiết để đáp ứng công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VTTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin