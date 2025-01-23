Tuyển Lập trình viên .NET Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,500 USD

- Địa điểm làm việc: Ban CNTT tại Trụ sở chính - Hà Nội

*** Mô tả công việc:

- Tham gia xây dựng mới, nâng cấp các ứng dụng phần mềm quản lý của Công ty

- Nghiên cứu công nghệ mới, bảo mật và các tài liệu về quy trình nghiệp vụ và công nghệ của Công ty; Phân tích, mô tả nghiệp vụ các tính năng phần mềm.

- Tham gia quản lý, quản trị các phần mềm ứng dụng của Công ty, hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng các hệ thống phần mềm và triển khai các phần mềm tới người sử dụng.

- Tham gia test các ứng dụng trước khi đưa vào triển khai thực tế.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

***Chế độ đãi ngộ:

- Tổng thu nhập năm từ 200 triệu đến 500 triệu/năm bao gồm: lương vị trí công việc, lương kinh doanh, thưởng quý/năm, thưởng các dịp lễ tết...

- Cơ hội phát triển: tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

- Hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước, bảo hiểm BIC Care dành riêng cho cán bộ BIC và người thân.