Tuyển Sales Manager VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 122 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

1/ Đảm bảo mục tiêu doanh thu

• Thiết lập các mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc bán hàng gồm: dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho khu vực; lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới.

• Đề xuất, thực hiện các chương trình kinh doanh.

• Duy trì số lượng kinh doanh, giá bán nhằm giữ mức cung cầu hiện thời. Thiêt lập và điều chỉnh giá bán bằng việc kiểm tra giá cả, sự cạnh tranh, cung cầu.

• Cân đối chỉ tiêu doanh thu cho từng kênh bán hàng.

• Quyết định phân bổ khách hàng, chia chỉ tiêu doanh số bán hàng, độ phủ cho các nhân sự trực thuộc

• Duy trì và phát triển các mối quan hệ kinh doanh với đối tác, nhà cung cấp, đại lý

• Lên kế hoạch nhập hàng theo từng Tháng/Quý

• Theo dõi kết quả thực hiện và báo cáo hàng tháng/quý/năm theo yêu cầu

2/ Tài chính

• Lập kế hoạch ngân sách bán hàng và các biện pháp để kiểm soát chi phí, phân tích chi phí của ngành hàng

3/ Quản lý nhân sự

• Quản trị đội ngũ bán hàng trực tiếp: Huấn luyện nhân viên bán hàng, thiết lập các tiêu chuẩn về kết quả hoạt động, phát triển cho các nhân viên trực thuộc.

• Tuyển dụng, kỷ luật, khen thưởng, nâng lương, điều động, cấp phép cho cho các nhân sự trực thuộc

• Đề xuất kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự hàng năm.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Trình độ học vấn /chuyên môn

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Marketing hoặc các ngành liên quan.

Trình độ ngoại ngữ /tin học

• Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu tốt.

• Thành thạo vi tính, các ứng dụng tin học văn phòng

2/ Năng lực /kỹ năng

• Kỹ năng: quản lý đội nhóm; thiết lập chiến lược, mục tiêu; phân tích dữ liệu, so sánh sản phẩm; tạo dựng kế hoạch, thương thảo, quản lý tồn kho, giao tiếp tốt, tiếp thu và truyển đạt thông tin tốt;

• Làm việc được dưới áp lực cao

3/ Số năm kinh nghiệm làm việc

• 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT

• 2 năm kinh nghiệm quản lý & điều hành team kinh doanh

Tại VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập, thưởng, phúc lợi cạnh tranh theo năng lực. Gói thu nhập năm lên tới 20 tháng lương.

• Review lương định kỳ hằng năm

• CLB Yoga & Đá banh – Giữ dáng, xả stress và kết nối đồng đội sau giờ làm

• Tham gia gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe + Khám sức khỏe tổng quát định kỳ

• Văn phòng rộng rãi, tiện nghi, trang bị thiết bị làm việc đầy đủ: Laptop, màn hình LCD, điện thoại bàn.

• Tham gia các chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định

• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung với nhiều hoạt động đào tạo, team building, company trip

• Phúc lợi khác: Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, chế độ hiếu hỉ lên đến 10 triệu/sự kiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIEN SON COMPUTER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin