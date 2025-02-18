Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY làm việc tại Quảng Trị thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Trị:
- Lô C1C, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TDM, BD,Bình Dương, Thị xã Quảng Trị
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu dịch vụ từ khách hàng.
- Kiểm tra tình trạng xe, đưa ra khuyến nghị bảo dưỡng và sửa chữa phù hợp.
- Theo dõi quá trình bảo dưỡng, đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành.
- Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục và chính sách bảo hành.
- Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để giải quyết các vấn đề của khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ, tuổi từ 22 - 35
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Ô tô
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương, hiểu biết về ô tô và các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và xử lý tình huống tốt
- Trung thực, tận tâm, có trách nhiệm
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Ô tô
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương, hiểu biết về ô tô và các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và xử lý tình huống tốt
- Trung thực, tận tâm, có trách nhiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh, thưởng hấp dẫn.
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ phúc lợi khác.
- Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ phúc lợi khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI