Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY làm việc tại Quảng Trị thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Trị: - Lô C1C, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TDM, BD,Bình Dương, Thị xã Quảng Trị

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu dịch vụ từ khách hàng.

- Kiểm tra tình trạng xe, đưa ra khuyến nghị bảo dưỡng và sửa chữa phù hợp.

- Theo dõi quá trình bảo dưỡng, đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành.

- Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục và chính sách bảo hành.

- Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tuổi từ 22 - 35

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Ô tô

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương, hiểu biết về ô tô và các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa

- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn và xử lý tình huống tốt

- Trung thực, tận tâm, có trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thưởng hấp dẫn.

- Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY

