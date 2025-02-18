Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY làm việc tại Quảng Trị thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Trị: - Lô C1C, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TDM, BD,Bình Dương, Thị xã Quảng Trị

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn bán tất cả các dòng xe ô tô Mitsubishi cho khách hàng

Quản lý xe trưng bày, lái thử

Tham gia tổ chức các sự kiện trong và ngoài Công ty

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Kinh nghiệm ô tô, bất động sản, ngân hàng ... là lợi thế lớn cho ứng viên

Nhanh nhẹn, hoạt bát, ngoại hình ưa nhìn

Kỹ năng giao tiếp tốt

Ưu tiên có bằng lái B2

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LCB + Phụ cấp + KPI + Thưởng

Thu nhập trung bình 15 triệu trở lên, không giới hạn thu nhập

Thưởng KPI Tháng/Quý/Năm

Thưởng Lễ, tết, doanh thu cuối năm (Tháng 13), team building

Được đào tạo theo hệ thống bài bản, chuyên sâu để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm

Ký HĐLĐ và tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của luật

Xét tăng lương định kỳ hàng năm

Khuyến khích gắn bó, cống hiến của mỗi cá nhân cho tổ chức. Vì vậy, gắn bó càng lâu thì chế độ thâm nên càng cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.