Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY làm việc tại Quảng Trị thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Trị:
- Lô C1C, Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TDM, BD,Bình Dương, Thị xã Quảng Trị
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tư vấn bán tất cả các dòng xe ô tô Mitsubishi cho khách hàng
Quản lý xe trưng bày, lái thử
Tham gia tổ chức các sự kiện trong và ngoài Công ty
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Kinh nghiệm ô tô, bất động sản, ngân hàng ... là lợi thế lớn cho ứng viên
Nhanh nhẹn, hoạt bát, ngoại hình ưa nhìn
Kỹ năng giao tiếp tốt
Ưu tiên có bằng lái B2
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: LCB + Phụ cấp + KPI + Thưởng
Thu nhập trung bình 15 triệu trở lên, không giới hạn thu nhập
Thưởng KPI Tháng/Quý/Năm
Thưởng Lễ, tết, doanh thu cuối năm (Tháng 13), team building
Được đào tạo theo hệ thống bài bản, chuyên sâu để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm
Ký HĐLĐ và tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của luật
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Khuyến khích gắn bó, cống hiến của mỗi cá nhân cho tổ chức. Vì vậy, gắn bó càng lâu thì chế độ thâm nên càng cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY
