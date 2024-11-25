Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ làm việc tại Quảng Trị thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Trị: KCN Ái Tử, Triệu Phong, Thị xã Quảng Trị

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ biên phiên dịch tiếng Hàn cho văn phòng bộ phận sản xuất

Thực hiện các công việc liên quan đến kế hoạch sản xuất

Thực hiện các chỉ thị khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành tiếng Hàn hoặc có chứng chỉ Topik 4 trở lên

Có trên 2 năm kinh nghiệm vị trí Phiên dịch viên/Giáo viên tiếng Hàn

Kỹ năng tin học văn phòng

Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt là một điểm cộng

Tại CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ Thì Được Hưởng Những Gì

• Deal lương theo năng lực ứng viên, upto 20.000.000đ

• Đóng BHXH full lương

• Các chế độ theo luật lao động và BHXH, chế độ phúc lợi nội bộ (Quà tết, quà sinh nhật, 20/10, trung thu, team building...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ

