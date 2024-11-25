Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ làm việc tại Quảng Trị thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Trị: KCN Ái Tử, Triệu Phong, Thị xã Quảng Trị

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ biên phiên dịch tiếng Hàn cho văn phòng bộ phận sản xuất
Thực hiện các công việc liên quan đến kế hoạch sản xuất
Thực hiện các chỉ thị khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành tiếng Hàn hoặc có chứng chỉ Topik 4 trở lên
Có trên 2 năm kinh nghiệm vị trí Phiên dịch viên/Giáo viên tiếng Hàn
Kỹ năng tin học văn phòng
Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt là một điểm cộng

Tại CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ Thì Được Hưởng Những Gì

• Deal lương theo năng lực ứng viên, upto 20.000.000đ
• Đóng BHXH full lương
• Các chế độ theo luật lao động và BHXH, chế độ phúc lợi nội bộ (Quà tết, quà sinh nhật, 20/10, trung thu, team building...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất ký hiệu CN2 và CN4, Cụm Công nghiệp Đông Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

