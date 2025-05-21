Tuyển Tiktok Công Ty TNHH Dreamcos VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận

- Livestream bán hàng trên các nền tảng như Facebook, TikTok, Shopee Live,...

- Giới thiệu, tư vấn giới thiệu về sản phẩm trên livestream

- Tương tác với khách hàng, tạo không khí vui vẻ, thu hút người xem

- Làm việc trên các sàn TMĐT: Tiktok, Shopee

- Kiểm tra và phản hồi tin nhắn, giải quyết khiếu nại của khách hàng

- Quản lý, tối ưu, xây dựng kế hoạch, tạo mới và triển khai CTKM/Campaign bán hàng trên sàn TMĐT (Shopee, Tik tok) theo năm/quý/tháng

- Lên ý tưởng thiết kế, nội dung chuẩn SEO và vận hành thay đổi thiết kế gian hàng phù hợp với mỗi chủ đề campaign

- Nghiên cứu thị trường, các đối thủ để phân tích và tổng hợp dữ liệu, so sánh và rút ra đề xuất phát triển

- Hỗ trợ một số công việc khác khi không livestream(Một số công việc khác của trưởng bộ phận yêu cầu)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm livestream bán mỹ phẩm

- Tự tin

- Nữ: 23-35

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh online

- Có kiến thức chuyên sâu về các kênh bán hàng trực tuyến và xu hướng thị trường

- Chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và tận tâm với công việc

- Có kinh nghiệm làm việc trong công ty nước ngoài, đặc biệt là công ty Hàn Quốc là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Dreamcos VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: 10.000.000

- Bao cơm trưa

- Ngày lễ, tết hưởng lương theo quy định Chế độ thưởng

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dreamcos VINA

