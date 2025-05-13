Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL

Tiktok

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận

· Tìm hiểu và cập nhật chính sách đăng ký TikTok Shop tại các quốc gia hỗ trợ POD (Mỹ, Anh, Úc, v.v.)
· Thực hiện đăng ký, tạo mới và thiết lập tài khoản TikTok Shop cho mục đích bán hàng POD.
· Chuẩn bị và xử lý hồ sơ tài liệu cần thiết: CCCD, thông tin ngân hàng, email, giấy phép kinh doanh (nếu cần).
· Thiết lập cơ bản: thương hiệu, thông tin cửa hàng, vận chuyển, thanh toán.
· Báo cáo tiến độ tạo tài khoản và tình trạng duyệt tài khoản cho quản lý.
· Cập nhật các thay đổi từ TikTok về chính sách tạo tài khoản, giới hạn, điều khoản mới nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có hiểu biết về TikTok Shop và mô hình POD.
· Có kinh nghiệm tạo tài khoản Tiktok shop từ 1 năm.
· Biết sử dụng các công cụ VPN, mail, số điện thoại ảo.
· Khả năng quản lý tài liệu, thao tác đăng ký nhanh, chính xác.
· Cẩn thận, có trách nhiệm trong việc xử lý thông tin cá nhân/khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận không giới hạn theo khả năng + các chế độ thưởng.
Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày.
BHXH đóng sau thử việc.
Cơ hội làm việc tại một sàn TMĐT đang phát triển nhanh, môi trường năng động.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định: du lịch hè, khám sức khỏe hàng năm, thưởng lễ tết…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PRINTERVAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

