Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 7 Đường Số 9 KDC Tấn Trường, Phường Phú Thuận, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Livestream giải trí trên nền tảng TikTok
Tham gia nhóm livestream (team group), nhảy, hát, tương tác tạo không khí vui vẻ
Tham gia PK, thể hiện tài năng cá nhân
Livestream 6 tiếng/ngày, họp team 1 tiếng
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ/LGBT, từ 18 - 30 tuổi
Ngoại hình ưa nhìn, có nét thu hút trước ống kính
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên có khả năng hát, nhảy, biểu cảm tốt
Chỉ cần phù hợp một trong các tiêu chí sau: có điểm đặc biệt, dễ thương, hình thể đẹp, gương mặt thu hút
một trong các tiêu chí sau
Năng động, tự tin, giao tiếp tốt trên sóng livestream
Ngoại hình ưa nhìn, có nét thu hút trước ống kính
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên có khả năng hát, nhảy, biểu cảm tốt
Chỉ cần phù hợp một trong các tiêu chí sau: có điểm đặc biệt, dễ thương, hình thể đẹp, gương mặt thu hút
một trong các tiêu chí sau
Năng động, tự tin, giao tiếp tốt trên sóng livestream
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thử việc: 85% lương chính thức
Thử việc: 1 – 2 tháng, tháng thứ 3 ký hợp đồng chính thức
Phụ cấp:
Phụ cấp chuyên cần: 1.000.000 VNĐ/tháng
Phụ cấp xăng xe: 30.000 VNĐ/ngày nếu nhà xa trên 10km
Đào tạo miễn phí nếu chưa biết nhảy (trong 15 ngày, hỗ trợ 170.000 VNĐ/ngày)
Thử việc: 1 – 2 tháng, tháng thứ 3 ký hợp đồng chính thức
Phụ cấp:
Phụ cấp chuyên cần: 1.000.000 VNĐ/tháng
Phụ cấp xăng xe: 30.000 VNĐ/ngày nếu nhà xa trên 10km
Đào tạo miễn phí nếu chưa biết nhảy (trong 15 ngày, hỗ trợ 170.000 VNĐ/ngày)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI