Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 7 Đường Số 9 KDC Tấn Trường, Phường Phú Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Livestream giải trí trên nền tảng TikTok

Tham gia nhóm livestream (team group), nhảy, hát, tương tác tạo không khí vui vẻ

Tham gia PK, thể hiện tài năng cá nhân

Livestream 6 tiếng/ngày, họp team 1 tiếng

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ/LGBT, từ 18 - 30 tuổi

Ngoại hình ưa nhìn, có nét thu hút trước ống kính

Không yêu cầu kinh nghiệm

Ưu tiên có khả năng hát, nhảy, biểu cảm tốt

Chỉ cần phù hợp một trong các tiêu chí sau: có điểm đặc biệt, dễ thương, hình thể đẹp, gương mặt thu hút

Năng động, tự tin, giao tiếp tốt trên sóng livestream

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: 85% lương chính thức

Thử việc: 1 – 2 tháng, tháng thứ 3 ký hợp đồng chính thức

Phụ cấp:

Phụ cấp chuyên cần: 1.000.000 VNĐ/tháng

Phụ cấp xăng xe: 30.000 VNĐ/ngày nếu nhà xa trên 10km

Đào tạo miễn phí nếu chưa biết nhảy (trong 15 ngày, hỗ trợ 170.000 VNĐ/ngày)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.