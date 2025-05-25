Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 18A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

• Giám sát việc lập kế hoạch và thực hiện chung các hoạt động phát trực tiếp trên TikTok, phát triển các chiến lược để tăng GMV;
• Quản lý nhóm phát trực tiếp, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và tối ưu hóa các ưu đãi cho người dẫn chương trình;
• Lên kế hoạch và thực hiện nội dung phát trực tiếp, bao gồm viết kịch bản, lên lịch sản phẩm và các chiến lược tương tác để cải thiện lượng người xem và tỷ lệ chuyển đổi;
• Phân tích dữ liệu phát trực tiếp để tối ưu hóa lựa chọn sản phẩm, tốc độ phát trực tiếp và các chiến lược tương tác để tối đa hóa ROI;
• Hợp tác với MCN, KOL và người có sức ảnh hưởng để mở rộng nguồn lực của người dẫn chương trình, tăng mức độ hiển thị thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng;
• Cập nhật xu hướng phát trực tiếp trên TikTok và động lực thị trường để liên tục tối ưu hóa các chiến lược.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Marketing hoặc vị trí tương đương trong lĩnh vực Dược phẩm/Y tế
Có kiến thức sâu rộng về Marketing, bao gồm Marketing kỹ thuật số, Marketing truyền thống, xây dựng thương hiệu và quản lý quan hệ khách hàng (CRM).
Có kinh nghiệm quản lý và lãnh đạo đội ngũ.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình hiệu quả.
Thành thạo các công cụ Marketing online như Google Analytics, Facebook Ads, Google Ads, SEO...
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Am hiểu về luật pháp và quy định liên quan đến quảng cáo và Marketing trong lĩnh vực Dược phẩm/Y tế/Công nghệ sinh học là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận)
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 161 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

