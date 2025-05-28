Tuyển Tiktok Meraki Medi Spa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tiktok Meraki Medi Spa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Meraki Medi Spa
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
Meraki Medi Spa

Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Meraki Medi Spa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc:
- Lên ý tưởng video, nội dung viral
- Viết kịch bản ngắn, bắt trend nhanh
- Phối hợp với team quay dựng để ra sản phẩm cuối cùng
- Đôi khi có thể kiêm cả diễn nếu \"mặn\" và có tố chất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Có tư duy sáng tạo, thích tạo trend
- Yêu thích nền tảng TikTok, Reels
- Có khả năng viết nội dung súc tích, thu hút
- Có kinh nghiệm là lợi thế nhưng không bắt buộc

Tại Meraki Medi Spa Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội thăng tiến, công việc ổn định, thu nhập hấp dẫn
Nếu bạn là người sáng tạo, yêu thích nội dung ngắn, đừng ngần ngại apply ngay!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Meraki Medi Spa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Meraki Medi Spa

Meraki Medi Spa

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 toà Hàn Việt - 348 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

