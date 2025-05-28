Tuyển Tiktok Meraki Medi Spa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Công việc:

- Lên ý tưởng video, nội dung viral

- Viết kịch bản ngắn, bắt trend nhanh

- Phối hợp với team quay dựng để ra sản phẩm cuối cùng

- Đôi khi có thể kiêm cả diễn nếu \"mặn\" và có tố chất

Yêu cầu:

- Có tư duy sáng tạo, thích tạo trend

- Yêu thích nền tảng TikTok, Reels

- Có khả năng viết nội dung súc tích, thu hút

- Có kinh nghiệm là lợi thế nhưng không bắt buộc

Có cơ hội thăng tiến, công việc ổn định, thu nhập hấp dẫn

Nếu bạn là người sáng tạo, yêu thích nội dung ngắn, đừng ngần ngại apply ngay!

