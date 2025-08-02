Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH FRESHEN HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

1. Lập kế hoạch

- Xây dựng quản lý thực hiện kế hoạch MKT tổng thể và kiểm soát chi phí MKT 3-6 tháng

- Tham mưu đề xuất với BLĐ: các ý tưởng, kế hoạch, giải pháp, xây dựng chiến lược Marketing

- Xây dựng ý tưởng, thực hiện và vận hành các kế hoạch đưa sản phẩm mới vào thị trường;

- Nghiên cứu và sử dụng các kênh truyền thông hiệu quả

- Đánh giá hiệu quả chiến lược Marketing và có đề xuất phù hợp"

2. Quản lý hoạt động Marketing

- Quản lý nội dung và hoạt động quảng cáo trên các nền tảng digital (Meta Ads, TikTok Ads, Google...)

- Theo dõi, quản lý ngân sách và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất

- Chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ chiến dịch MKT theo từng giai đoạn sản phẩm (chạy ads, đẩy viral, làm landing page, phối hợp KOLs, truyền thông nội bộ...)

- Đề xuất – kiểm soát ngân sách marketing & tối ưu hiệu quả theo từng chiến dịch."

3. Quản lý đội ngũ

- Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc

- Giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

- Phân chia công việc cho các bộ phận cấp dưới hiệu quả

- Kiểm soát chịu trách nhiệm về tiến độ, hiệu quả công việc của các nhân sự cấp dưới"

4. Thực hiện những công việc được giao bởi quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông, kinh tế...

- Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm tại vị trí Leader Marketing

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt

- Kỹ năng lãnh đạo và phát triển đội ngũ

- Tư duy logic, thích làm việc với con số và dữ liệu

- Có khả năng xây dựng báo cáo và lập kế hoạch

Quyền Lợi

- LC: 13.000.000-16.000.000 VNĐ + thưởng doanh thu + thưởng nóng + thưởng kỳ đánh giá

- Phụ cấp ăn trưa 30k/ ngày, tiệc trà chiều theo phúc lợi của công ty.

- Thưởng năng suất và các loại thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, 02/09, 20/10 ...), Tết Dương lịch, Tết âm lịch...

- Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, Team building, du lịch hàng năm... và các phúc lợi khác.

- Tiện ích văn phòng:

+ Trà, cafe, nước detox miễn phí.

+ Sử dụng thoải mái máy pha cafe, máy làm đá tự động.

+ Miễn phí sử dụng ghế massage.

+ Phòng ngủ nhân viên, phòng tắm được trang bị đầy đủ"

- 12 ngày phép/ năm và các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển

