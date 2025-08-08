Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 91 Đường B4, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên biết thiết kế (Photoshop, Canva, AI, Premiere).

- Khả năng viết content sáng tạo, bắt trend, tạo viral.

- Kỹ năng lãnh đạo, giao việc và quản lý nhóm.

- Am hiểu các kênh truyền thông số và xu hướng thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

- Làm việc 05 ngày/tuần.

- Nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ Tết Nguyên Đán dài hạn.

- Thưởng nóng, thưởng Tết, lương tháng thứ 13.

- Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, hỗ trợ làm chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định của Nhà Nước.

- Chính sách phúc lợi tiền mặt và quà tặng vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, thai sản và các chương trình chăm lo cho gia đình nhân viên.

- Môi trường năng động, hòa đồng; làm việc tại khu vực trung tâm Sala Quận 2.

- Du lịch hoặc Team Building cao cấp cùng công ty ít nhất 1 lần/năm.

- Phụ cấp: Ăn trưa có bếp nấu, tự chọn menu (phòng máy lạnh), bánh kẹo, trái cây các loại, trà sữa bánh ngọt, giữ xe miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.