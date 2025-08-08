Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 91 Đường B4, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên biết thiết kế (Photoshop, Canva, AI, Premiere).
- Khả năng viết content sáng tạo, bắt trend, tạo viral.
- Kỹ năng lãnh đạo, giao việc và quản lý nhóm.
- Am hiểu các kênh truyền thông số và xu hướng thị trường.
- Khả năng viết content sáng tạo, bắt trend, tạo viral.
- Kỹ năng lãnh đạo, giao việc và quản lý nhóm.
- Am hiểu các kênh truyền thông số và xu hướng thị trường.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi
- Làm việc 05 ngày/tuần.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ Tết Nguyên Đán dài hạn.
- Thưởng nóng, thưởng Tết, lương tháng thứ 13.
- Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, hỗ trợ làm chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định của Nhà Nước.
- Chính sách phúc lợi tiền mặt và quà tặng vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, thai sản và các chương trình chăm lo cho gia đình nhân viên.
- Môi trường năng động, hòa đồng; làm việc tại khu vực trung tâm Sala Quận 2.
- Du lịch hoặc Team Building cao cấp cùng công ty ít nhất 1 lần/năm.
- Phụ cấp: Ăn trưa có bếp nấu, tự chọn menu (phòng máy lạnh), bánh kẹo, trái cây các loại, trà sữa bánh ngọt, giữ xe miễn phí.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ CVT
