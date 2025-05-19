Tuyển Trưởng nhóm Marketing VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

VUIHOC.vn
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
VUIHOC.vn

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại VUIHOC.vn

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa A

- Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng các chuyên ngành Báo chí, truyền thông, PR, Marketing hoặc các ngành liên quan.
- Tối thiểu 1–2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, đã từng quản lý team > 5 nhân sự
- Có kinh nghiệm, kỹ năng sản xuất content ads tốt, ưu tiên ngành giáo dục
- Có khả năng nắm bắt insight người dùng nhanh và linh hoạt theo nền tảng
- Có nhiều ý tưởng sáng tạo nội dung phát triển nhóm, tư duy sáng tạo, thích nghi nhanh với xu hướng content ngắn (Reels, TikTok, viral clip…)
- Có khả năng định hướng và viết bài tốt, có kỹ năng training nhân viên.
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, làm việc nhóm, khả năng lắng nghe và biết quản lý sắp xếp thời gian.
- Ưu tiên ứng viên biết Tiếng Anh

Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20 triệu - 25 triệu (gross) (bao gồm lương cứng + lương com)
20 triệu - 25 triệu (gross)
Sản phẩm giáo dục chất lượng, hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục online trực tuyến, được đánh giá cao về chuyên môn lẫn khách hàng
Đóng bảo hiểm theo luật định BHXH, BHYT
Được review tăng lương hằng năm, nghỉ lễ, tham gia team building, du lịch hàng năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VUIHOC.vn

VUIHOC.vn

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Toà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

