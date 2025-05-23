Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 5 +6 KCN Lai Xá, Xã Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Nghiên cứu thị trường, phân tích hành vi khách hàng để có các chiến lược truyền thông marketing phù hợp với từng phân khúc khách hàng và từng giai đoạn khác nhau;

Kết hợp với quản lý phòng, ban giám đốc để xây dựng chiến lược truyền thông theo từng giai đoạn để xây dựng thương hiệu công ty, thương hiệu sản phẩm và nhân hiệu lãnh đạo.

Lên kế hoạch triển khai và thực thi các hoạt động để triển khai chiến lược đã thống nhất.

Tổng hợp, thống kê, phân tích, báo cáo và cải tiến các hoạt động, chiến dịch truyền thông hàng tháng, quý, năm,…nhằm nâng cao hiệu quả và tối ưu chi phí.

Thực hiện các công việc khác do cấp trên yêu cầu, phân công

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên, chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí, Quan hệ công chúng;

Có kinh nghiệm trên 03 năm trở lên trong mảng Truyền thông Marketing, đặc biệt cần kinh nghiệm làm Truyền thông trên các kênh online, báo chí, mạng xã hội hiện đại (Facebook, Google, Youtube, Zalo, Tiktok, ...).

Được đào tạo về Truyền thông thực tế, đặc biệt là Truyền thông online;

Có kinh nghiệm phát triển và quan hệ với các Kênh Báo chí, Truyền hình, Group Cộng đồng.

Kỹ năng giao tiếp, tư duy chiến lược, kỹ năng quản trị xung đột, kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm tốt.

Có tư duy phân tích tình huống, xử lý tình huống và đưa ra quyết định.

Có năng lực sáng tạo và đổi mới, nhạy bén, có kỹ năng phân tích thị trường, cập nhật xu hướng mới.

Có trách nhiệm trong việc và bảo mật thông tin.

Có đam mê, yêu thích nghề marketing và truyền thông.

Tại CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội thể hiện năng lực, phát triển bản thân;

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc;

- Thưởng các dịp Quốc tế Lao động 1/5, Quốc khánh 2/9, Tết dương lịch, Tết Âm lịch ;

- Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ;

- Đi du lịch nghỉ mát hàng năm;

- Tham gia các hoạt động văn hoá thể thao (bóng đá, chạy, văn nghệ...);

- Làm việc từ 8h00 đến 17h;

- Nghỉ chủ nhật và 1 thứ 7 trong tháng.

- Hỗ trợ ăn cơm trưa tại Công ty;

- Hỗ trợ công tác phí khi đi gặp khách hàng, công tác

