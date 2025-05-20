Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT3C.57 - Khu nhà ở Quốc Hội - 258 Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Nghiên cứu tham mưu và xây dựng các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Hoạch định chiến lược, xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty.

Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các mục tiêu chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.

Phối hợp, thực hiện các chương trình PR, event của Công ty.

Giám sát tất cả các hoạt động liên quan tới đảm bảo thương hiệu của Công ty được bảo vệ và phát triển.

Phân bổ, giám sát công việc của nhân sự phòng Marketing

Chịu trách nhiệm và báo cáo mọi hoạt động của phòng Marketing với BLĐ.

Địa điểm làm việc:

Hà Nội: TT3C.57 - Khu nhà ở Quốc Hội - 258 Lương Thế Vinh, P. Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Báo chí, truyền thông, Kinh tế, thương mại...

Có kinh nghiệm trong kinh doanh các sản phẩm về ngành thẩm mỹ, y tế, tài chính, bất động sản, ô tô, hàng cao cấp là một lợi thế

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương quản lý, có nghiệp vụ marketing tổng hợp …

Am hiểu và ứng dụng tốt AI, thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện công việc, xây dựng mục tiêu.

Có kỹ năng đàm phán, trình bày thuyết phục, phân tích vấn đề, xử lý tình huống tốt.

Có kỹ năng làm việc nhóm, nguyên tắc và quyết đoán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + trách nhiệm (12 – 16 triệu tùy theo năng lực) + tháng lương thứ 13 + phụ cấp

- Thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất...theo thành tích KPI công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin