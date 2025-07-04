Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công ty Cổ phần Glowon làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Glowon
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Công ty Cổ phần Glowon

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công ty Cổ phần Glowon

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tây Hồ ...và 3 địa điểm khác, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Bạn sẽ là người dẫn dắt chiến lược marketing của GLOWON CARE, từ online đến offline, đưa thương hiệu đến gần hơn với khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Đây là cơ hội để bạn thể hiện tài năng, quản lý đội nhóm, và trở thành cổ đông tương lai thông qua chương trình ESOP độc quyền.
Trách nhiệm chính
Nghiên cứu thị trường, chân dung khách hàng mục tiêu
Xây dựng chiến lược Marketing đa kênh (IMC), phù hợp với từng giai đoạn phát triển
Quản lý và triển khai các chiến dịch truyền thông: nội dung, hình ảnh, quảng cáo...
Phối hợp phát triển sản phẩm, định vị và truyền thông sản phẩm
Theo dõi KPIs, tối ưu phễu bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi
Tuyển dụng, dẫn dắt và quản lý đội nhóm marketing (khi mở rộng quy mô)

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm marketing, tối thiểu 1 năm ở vị trí quản lý, ưu tiên ngành mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe hoặc startup.
Thành thạo digital ads (Facebook, TikTok, Google) và công cụ AI hỗ trợ marketing.
Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược, quản lý đội nhóm, và storytelling xuất sắc.
Ưu tiên Nữ, có gu thẩm mỹ tốt, từng làm marketing tổng lực cho thương hiệu nhỏ là lợi thế.
Có kinh nghiệm thực chiến về nội dung, truyền thông, quảng cáo
Chấp nhận đa nhiệm vụ, lăn xả cùng các cộng sự.

Tại Công ty Cổ phần Glowon Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 18M – 30M: Lương cơ bản (13M) + Lương KPI (5M) + Chia sẻ % doanh thu + Phụ cấp.
ESOP đặc biệt: Cơ hội trở thành cổ đông, đồng hành lâu dài với sự phát triển của GLOWON CARE.
Môi trường startup năng động, khuyến khích sáng tạo và thử nghiệm.
Làm việc trực tiếp với Founder, tự do đề xuất ý tưởng đột phá.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Glowon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Glowon

Công ty Cổ phần Glowon

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị mới, Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

