Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH TIMI SERVICE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mục tiêu vị trí:

Xây dựng chiến lược thương hiệu và triển khai kế hoạch truyền thông tích hợp (IMC) nhằm thiết lập định vị vững chắc cho thương hiệu trong thị trường ngành dịch vụ gia đình.

Educate thị trường với một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới

Trách nhiệm chính:

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu ban đầu (brand voice, định vị thị trường, khách hàng mục tiêu).

Định hướng thị trường “chấp nhận” mô hình kinh doanh mới của công ty

Lên kế hoạch marketing theo quý, tích hợp các hoạt động content, social media, PR, truyền thông offline và digital.

Xây dựng kịch bản nội dung xuyên suốt cho các kênh tiếp cận: App, Website, Social, Brochure, Landing Page.

Đo lường hiệu quả theo mô hình phễu (AIDA), sử dụng các chỉ số như reach, engagement, CTR, conversion rate để tối ưu chiến dịch.

Điều phối hoạt động thiết kế (freelance/agency), chịu trách nhiệm về chất lượng thông điệp và hình ảnh.

Tối thiểu 02-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing dịch vụ hoặc nền tảng số (platform).

Có khả năng lập chiến lược truyền thông toàn diện, phân tích insight khách hàng và hành vi tiếp cận đa kênh.

Thành thạo công cụ quản trị nội dung, social planning, cơ bản về media buying (Meta, Zalo Ads).

Ưu tiên ứng viên từng triển khai thương hiệu giai đoạn tiền khai thác hoặc tái định vị dịch vụ.

Là một Marketer đa nhiệm, tinh thần sáng tạo không mệt mỏi cùng với nguồn năng lượng làm việc tích cực

Tại CÔNG TY TNHH TIMI SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực + HH KPI

Thưởng theo doanh thu công ty

Lộ trình phát triển: Head of Marketing trong 6–12 tháng nếu đạt yêu cầu tăng trưởng.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN, 12 ngày phép/năm

